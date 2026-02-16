10 ton kokain soruşturması: Gören, ‘devlete yardımcı olmak’ için EGM’ye gidip görüşmüş

Kanarya Adası açıklarındaki ‘United S’ adlı kargo gemisinde 10 ton kokain ele geçirilmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, Çetin Gören ve on kişi 'uyuşturucu ihraç etme' ve 'ticaretini yapma' ile 'suç örgütü kurma' iddiasıyla tutuklandı.

Gazeteci İsmail Saymaz'ın aktardığına göre; kendisini “emniyette yardımcı istihbarat elemanı” olarak tanıtan A.A. adlı kişi soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakıldı.

A.A., United S gemisi yakalandıktan sonra Gören’i aradığını anlatarak şu ifadeleri kullandı:

“Çetin, İspanyol basınından öğrendiği kadarıyla gemide silahlı Sırp mürettebatın olduğunu, birkaç Türk vatandaşın çalıştığını, geminin Libya’dan tuz yükü alarak ayrıldığını, en son Brezilya’ya uğradığını, orada bozulduğunu, Türkiye’den tamirci gittiğini söyledi. Bu bilgileri irtibatta olduğum kolluk kuvvetlerine bildirdim. Ertesi gün Çetin, ismini haberlerde görünce beni arayarak, bir dahlinin olmadığını söylemesi üzerine şikayetçi olması gerektiğini söyledim. Başka görüşmem olmadı. Çetin’in bu olayla bir ilgisinin olup olmadığını bilmiyorum. Belki malın taşınmasında organizatör olabilir ama tam emin değilim.”

“NARKOTİK’E GİT”

A.A., 29 Ocak’ta verdiği ikinci ifadesinde, United S gemisi yakalanmasından yaklaşık bir buçuk ay önce Gören’in kendisini aradığını belirterek şöyle konuştu:

“Devlet büyükleriyle tanıştırmamı ve onlara yardımcı olmak istediğini söylemesi üzerine devletime yardımcı olmak için Gören’le Emniyet Genel Müdürlüğü’ne gittik.”

A.A., bu ziyarette Gören’e emekli polis memuru Z.S., işadamı A.B. ve “Kürt Ahmet” diye bilinen Ahmet Turgut’un yeğeninin eşlik ettiğini ileri sürdü.

Akşam saatlerinde Gören ve Z.S.’nin üst düzey bir emniyet yetkilisiyle görüştüğünü iddia eden A.A., şunları söyledi:

“Z.S.’den öğrendiğim kadarıyla Çetin, devlete yardımcı olacağını, Daltonlar, Casperlar ve Siirtli Naci olarak bilinen uyuşturucu kaçakçısı hakkında bilgi vermek istediğini söylemiş. Emniyet yetkilisi, narkotik dairenin bu konuyla ilgilendiğini, o bölüme gitmeleri gerektiğini söylemiş. Bunun üzerine oradan ayrıldık. Daha sonra narkotik daireden randevu alamadık.”

“7 BİN TON KAPASİTELİ GEMİ ARIYORDU”

Aynı soruşturma kapsamında ifadesine başvurulan K.A.B. ise Gören’in geçen yıl kasım ayında bir yemek sırasında kendisine “7 bin ton kapasiteli gemisi olan bir armatör tanıdığın var mı?” diye sorduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Kendisine ‘Ne iş yapıyorsunuz?’ diye sorduğumda bana gemi kiralayarak, Afrika ülkelerinden tuz ve hububat nakliyesiyle uğraştığını söyledi. 7 bin ton kapasiteli gemiyle tuz taşıyacağını söyledi. ‘Araştırayım’ dedim. Yemekten sonra arkadaşlarım adamın ne tarz olduğunu söyleyince gemi araştırma işine girmedim.”

