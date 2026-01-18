10 ton kokain yakalanan gemiyle ilgili soruşturma Türkiye'ye uzandı: Geminin sahibi gözaltına alındı

Atlantik Okyanusu’nda İspanyol polisi tarafından Kamerun bayraklı UNITED S adlı gemide ele geçirilen 9 ton 994 kilo kokainle ilgili Türkiye’de de adli süreç başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, uyuşturucunun çok uluslu bir suç örgütüne ait olduğu iddiaları üzerine soruşturma açtı.

19 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Savcılığın açıklamasında, 7 Ocak’ta Kanarya Adaları açıklarında gerçekleştirilen uluslararası operasyonda gemide bulunan 13 mürettebattan 4’ünün Türk vatandaşı olduğu belirtildi.

Soruşturma kapsamında İstanbul, Mersin, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya ve Hatay’da toplam 19 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Geminin sahibi olduğu iddia edilen Çetin Gören de dahil olmak üzere 7 kişi “örgüt kurma”, “uyuşturucu ticareti” ve “suçtan elde edilen malvarlığını aklama” suçlamalarıyla gözaltına alındı.

Ayrıca 3 firari şüpheli hakkında kırmızı bülten çıkarılması talep edilirken, İspanya’da tutuklu bulunan gemi mürettebatı da dosyada şüpheli olarak yer aldı.

MALVARLIKLARINA EL KONULDU

Geminin mürettebatından Kubilay Yalçın, Ali Osman Amanet, Remzi Karakaya ve Atanur Ateş'in İspanya'da tutuklu olduğunun tespit edildiği belirtilen açıklamada, "Şüpheliler Çetin Gören, Ahmad Almassri ve United Shipping Gemi Acentalığı Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin (Kamer Shipping) taşınır ve taşınmaz tüm malvarlıklarına, şirket ve ortaklık paylarına, banka ve finans kuruluşlarında bulunan mevduat ve yatırım hesaplarına, kripto para piyasa ve borsasında bulunan varlıklarına Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen el koyulmuştur. El koyma kararı nöbetçi sulh ceza hakimliğince onaylanmıştır. Soruşturma gizlilik ve titizlikle devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.