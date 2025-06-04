10. Yargı Paketi maddeleri neler? TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen 10. Yargı Paketi nedir, mahkumlara af var mı?

Kamuoyunda "10. Yargı Paketi" olarak adlandırılan infaz düzenlemesi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Buna göre, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum olanlar hariç, ağır bir hastalık veya engellilik nedeniyle ceza infaz kurumu koşullarında hayatını yalnız idame ettiremeyeceği belirlenen ve toplum güvenliği bakımından tehlike oluşturmayacağı değerlendirilenler, cezasını konutunda çekebilecek. 8 madde ise kanun teklifinden çıkarıldı.

10. YARGI PAKETİ MADDELERİ NELER?

Kamuoyunda “10. Yargı Paketi” olarak bilinen Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda kabul edildi. Pakette, ağır hastalığı veya engeli bulunan hükümlülerin evde ceza çekmesini mümkün kılan düzenlemeler öne çıkarken, toplam 8 madde kanun teklifinden çıkarıldı.

EVDE CEZA DÖNEMİ BAŞLIYOR

Yeni düzenlemeye göre; ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkûm olanlar hariç, ceza infaz kurumunda hayatını yalnız sürdüremeyecek durumda olan ve toplum güvenliği açısından tehlike arz etmeyen hükümlüler, cezalarını konutlarında çekebilecek. Ayrıca 80 yaşını bitirenler, kadınlar, çocuklar ve 65 yaş üstü bireyler için de özel infaz düzenlemeleri getirildi.

CEZALARDA ARTIŞ VE YENİ UYGULAMALAR

Türk Ceza Kanunu’nda birçok suç tipine yönelik hapis cezalarında artışa gidildi. Özellikle kasten yaralama, tehdit ve trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçlarında alt ve üst sınırlar yükseltildi. Kadınlara yönelik şiddet içeren suçlarda cezalar daha da ağırlaştırıldı. Ayrıca suça teşebbüs halinde verilen süreli hapis cezalarının alt ve üst sınırları da artırıldı.

KOŞULLU SALIVERİLMEDE YENİ KRİTERLER

Yeni yasa kapsamında, ikinci defa tekerrür hükümleri uygulanan hükümlülere de koşullu salıverilme imkânı tanınıyor. Süreli hapis cezalarında koşullu salıverilme oranı dörtte üç olacak şekilde belirlendi. İyi halli mahkûmlar, denetimli serbestlikten yararlanabilecek, ancak belirli süreyi cezaevinde geçirme şartı getirildi.

KADINLARA, YAŞLILARA VE ENGELLİLERE KOLAYLIK

65 yaşını dolduran, doğum yapmış kadınlar, engelli ve hasta bireyler için cezaların konutta infazı daha yaygın hale getirilecek. Bu uygulamalarda, toplum güvenliği için tehdit oluşturmayan hükümlülere öncelik verilecek. Elektronik kelepçe gibi dijital takip yöntemleri de devreye alınacak.

8 MADDE PAKET DIŞINDA KALDI

Kanun teklifi hazırlanırken gündeme gelen bazı düzenlemeler ise, son aşamada paketten çıkarıldı. AKP ve MHP milletvekillerinin ortak önerisiyle çıkarılan bu maddelerin ilerleyen dönemde ayrı bir yasa çalışmasına konu olabileceği değerlendiriliyor.