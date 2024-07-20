10 yaşındaki çocuğun telefonunu çaldılar
Kaynak: İHA
Adana’da bir kişiin, yürürken telefonla konuşan 10 yaşındaki çocuğun telefonunu kapkaç yaptığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, 9 Temmuz’da merkez ilçe Seyhan’a bağlı Mithatpaşa Mahallesi’nde yaşandı. B.M.A. (10), cep telefonuyla annesi Neslihan A. (38) ile konuşurken, arkasından elektrikli bisikletle yaklaşan Cihat H. (22), küçük kızın elindeki telefonu alıp, aracıyla birlikte hızla olay yerinden uzaklaştı.
Ekipler, kapkaççının kaçış güzergahındaki 100 güvenlik kamerasının kaydettiği görüntüleri mercek altına alıp, zanlının da Cihat H. olduğunu belirledi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.