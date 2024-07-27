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10 yıl aradan sonra: İtalya'dan Suriye adımı

Roma, on yıl aranın ardından Şam'a büyükelçi göndermeye hazırlanıyor. İtalya'nın bu adımı, Avrupa Birliği'nde bölünmelere yol açabilecek diplomatik bir hamle olarak değerlendirildi.

Dünya
  • 27.07.2024 11:27
  • Giriş: 27.07.2024 11:27
  • Güncelleme: 27.07.2024 11:31
Kaynak: AA
10 yıl aradan sonra: İtalya'dan Suriye adımı
Fotoğraf: AA

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, ülkesinin 10 yıllık aranın ardından Suriye'ye yeniden büyükelçi göndermeyi planladığını söyledi.

Bakan Tajani, Meclis'te yaptığı konuşmada, İtalya'nın Suriye ile diplomatik ilişkileri yeniden kurma niyetinde olduğunu ifade etti.

Rusya'nın Ortadoğu'daki diplomatik çabalarını engellemek istediklerini dile getiren Tajani, İtalya'nın 10 yıllık aranın ardından Suriye'ye tekrar büyükelçi göndermeyi planladığını belirtti.

İtalya'nın bu adımı, Avrupa Birliği'nde (AB) bölünmelere yol açabilecek diplomatik bir hamle olarak değerlendirildi.

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