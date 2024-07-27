10 yıl aradan sonra: İtalya'dan Suriye adımı

Roma, on yıl aranın ardından Şam'a büyükelçi göndermeye hazırlanıyor. İtalya'nın bu adımı, Avrupa Birliği'nde bölünmelere yol açabilecek diplomatik bir hamle olarak değerlendirildi.

Dünya 27.07.2024 11:27 Giriş: 27.07.2024 11:27

Güncelleme: 27.07.2024 11:31 Kaynak: AA

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