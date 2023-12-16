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10 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda 4 ayrı suçtan 10 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Ajans Haberleri
  • 16.12.2023 23:06
  • Giriş: 16.12.2023 23:06
  • Güncelleme: 16.12.2023 23:06
Kaynak: İHA
10 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı


Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Felahiye İlçe Emniyet Amirliği görevlilerimizce yapılan ortak çalışmada; ’Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak’ suçundan 4 ayrı dosyadan toplamda 10 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K. yakalanarak gözaltına alındı.
M.K.’nin işlemler için emniyete götürüldüğü öğrenildi.

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