10 yıl önce işlenen kadın cinayetlerini 'sigara izmariti' çözdü

Bolu’nun Mengen ilçesinde 2 yıl önce bulunan kafatası ve kemik parçalarının 2016'da öldürülen Türkiye vatandaşı olmayan 2 kadına ait olduğu belirlendi.

Kadınları öldürdüğü tespit edilen F.Y. ve Y.D. isimli 2 erkek şüphelinin başka bir cinayetten cezaevinde hükümlü oldukları ortaya çıktı.

Mengen ilçesi Yumrutaş köyünde 24 Temmuz 2024’te toprağa gömülü halde kafatası ve kemik parçaları bulundu.

Bolu Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Kafatası ve kemik parçalarıyla ilgili DNA incelemesi yaptı.

Bolu Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, Interpol üzerinden ailelerine ulaşılıp yakınlarından alınan DNA örnekleri karşılaştırılarak kemik parçaları bulunan kişilerin kimlikleri kesin olarak tespit edildi.

Kemik parçalarının 2016 yılından bu yana kayıp olarak aranan yabancı uyruklu M.M. ve M.Y. isimli kadınlara ait olduğu öğrenildi.

Çalışmalarda ölenlerden alınan örnekler, 2016'da İstanbul’da işlenen başka bir cinayet dosyasında elde edilen sigara izmariti deliliyle de eşleşti. İstanbul’da öldürülen 2 kadının Mengen’de ormana gömüldüğü belirlendi.

Kadınları öldürüp ormana gömen şüphelilerin de F.Y.ve Y.D. olduğu tespit edildi. 2 şüphelinin 2016 yılında işledikleri cinayet nedeniyle ‘Kasten öldürme’ suçundan hüküm giydikleri ve cezaevinde oldukları saptandı.

Jandarma ekipleri tarafından alınan ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, ‘Tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan bir kez daha tutuklandı.