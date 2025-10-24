10 yıldır baskılar sürüyor

Haber Merkezi

Savunmaya yönelik baskılara karşı başlatılan "Savunma Nöbeti'nde" konuşan İzmir Barosu Başkanı Sefa Yılmaz, "Savunma mesleği ve barolar üzerinde 10 yıldan fazladır baskı devam ediyor" dedi.

İstanbul'da tutsak avukatlar için başlatılan "Savunma Nöbeti", bu ay İzmir Adliyesi C Blok önünde devam etti. "Savunma için nöbetteyiz" pankartının açıldığı eylemde, "Herkes için adalet", "Avukatıma dokunma", "Mesleğimizi savunuyoruz" dövizleri taşındı. "Savunma susmaz, biat etmez" sloganın atıldığı açıklamaya çok sayıda ilin baro başkanları ve avukatlar katıldı.

Nöbette konuşan İzmir Barosu Başkanı Sefa Yılmaz, cezaevlerinde çok sayıda avukatın tutsak olarak bulunduğunu belirtti. Ülkenin bir cezaevine dönüştüğünü, muhalefet eden tarafta olan herkesin her an gözaltına alınma ve tutuklanma durumunun olduğunu söyleyen Yılmaz, "Şafak operasyonlarının bitmediğini hepimiz biliyoruz. Bu ülkenin seçilmişlerine, belediye başkanlarına ya da farklı alanlarda görev yapan insanlara sadece farklı düşündükleri için ki bu alanlarda en fazla farklı düşünen barolardır, savunma meslekleridir, avukatlardır. İşte avukatlara yönelik, barolara yönelik tehdidin sebebi bu. Sözünü söylemekten çekinmeyen, eleştiren ve bu eleştirisini sokakta, mahkeme salonunda, duruşma salonlarında, yazdıkları dilekçelerle her alanda ifade eden bizler yani sizlersiniz. O yüzden muktedirin bugün savunma mesleğine karşı yaptığı bu ağır baskının sebebi budur. Muktedirin sözünü söyletmek için her türlü yolu deniyorlar. Özellikle avukatlar, savunma mesleği ve barolar üzerinde 10 yıldan fazladır baskı devam ediyor" diye konuştu.

Ardından söz alan baro başkanları, savunmanın olmadığı yerde adil yargılamadan bahsedilemeyeceğini ifade ederek, hukuk mücadelesine devam edecekleri belirttiler.