10 yıldır bitmedi, maliyeti 5 kat arttı

AKP iktidarlarındaki plansızlığın en çarpıcı örneklerinden biri de Bursa’da yaşanıyor. Yap-İşlet-Devret Modeli ile inşa edilen şehir hastanelerinin müteahhitlerine yüz milyarlarca lira ödeme yapan Sağlık Bakanlığı, Bursa’da 750 yataklı şehir hastanesinin inşaatını bir türlü bitiremedi. Recep Akdağ’ın Sağlık Bakanlığı döneminde temeli atılan hastanenin maliyeti de beşe katlandı.

İktidar, etkisi tartışılan genelgeler ile tasarrufu kırtasiye ve büro malzemeleri ile personel servisi gibi temel ihtiyaç kalemlerinde ararken kamu ihaleleri, israfın sembolü haline geldi. Plansızlık ve öngörüsüzlük nedeniyle maliyeti katlanan kamu projelerine bir yenisi daha eklendi.

ATIL BEKLEDİ

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde yer alan Çekirge Mahallesi’ne yapılacak devlet hastanesi için Eylül 2015’te proje çizdirildi. Toplam 750 yataklı olması planlanan hastanenin proje çizimi 145 bin TL tuttu. Projenin çizilmesinin ardından hastane için ilk çivi, Ağustos 2016’ta çakıldı. Hastanenin yapım işi ihalesi kapsamında 314 milyon 750 bin TL’ye imza atıldı. Maliyeti 314,7 milyon TL olan hastane, dört yıl boyunca tamamlanamayınca Aralık 2020’de, “Bursa Çekirge 750 Yataklı Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi Tamamlama İnşaatı Yapım İşi” ihalesi açtı. İhale kapsamında 400 milyon TL’lik anlaşma yapılırken 2016’da 314,7 milyon TL olan hastanenin maliyeti, 2020 yılında 714,7 milyon TL’ye yükseldi. 2016-2020 döneminde harcanan 714,7 milyon TL de hastanenin bitirilmesine için yeterli olmadı. Sağlık Bakanlığı, Mayıs 2023’te 1 milyon 580 bin TL harcayarak doğalgaz istasyonu kurdurduğu hastanenin açılışını 2023 yılı içinde de yapamadı. 2023 yılında henüz tamamlanamayan hastane, iki yıl boyunca adeta atıl durumda bekledi.

YÜZDE 443’LÜK ARTIŞ

Bakanlık, 10 yıl boyunca tamamlayamadığı hastane için Şubat 2025’te yeni bir ihale daha gerçekleştirdi. İhalenin sözleşme bedeli 988 milyon TL oldu. Böylelikle Bursa Çekirge 750 Yataklı Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi için 2016 yılı itibarıyla yapılan ihaleler kapsamında harcanan toplam para, 1 milyar 708 milyon 475 bin TL olarak hesaplandı. Hastanenin maliyetinde, ilk açıklanan maliyete oranla yüzde 443’lük artış kaydedildi.

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İSRAFIN SEMBOLÜ

Yapım süreci yılan hikayesine dönen hastanenin maliyetinde yıllar itibarıyla yaşanan değişim şöyle sıralandı:

• 2016: 314,7 milyon TL

• 2020: 714,7 milyon TL

• 2025: 1,7 milyar TL