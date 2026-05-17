10 yıllık hasret bitti: Model sahnelere geri döndü
10 yıllık sessizliğini bozan Model, İstanbul konserinde on binlerce hayranıyla buluştu. Yağmur ve rüzgara rağmen Ataköy Marina’yı dolduran müzikseverler, grubun klasikleşen şarkılarına hep bir ağızdan eşlik ederken yeni şarkıları “Ölürüm Daha İyi” de büyük ilgi gördü.
Buse İlkin Yerli
Ünlü rock grubu Model, 10 yıl aradan sonra yeniden sahnelerde. 'Her şeyin başladığı yer, evimiz' diyerek ilk konserlerini 15 Mayıs'ta İzmir Arena'da veren Model dün gece İstanbul'daydı. Ataköy Marina'da gerçekleşen konsere on binlerce insan katıldı.
Yaklaşık 3 saat süren konserde grup, 10 senedir birlikte olmamalarına rağmen hâlâ dinlenen şarkılarını çaldı.
Gecenin sürprizi ise birlikte yaptıkları yeni şarkılarıydı. Önceki gece İzmir'de ilk kez çaldıkları 'Ölürüm Daha İyi' isimli şarkıyı dün de İstanbullulara duyurdular. Şiddetli rüzgar ve yağmura rağmen on binler şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti.
Model, turne kapsamında 22 Mayıs'ta Ankara Cermodern, 7 Haziran'da Konya Selçuklu Kongre Merkezi, 9 Haziran'da Eskişehir Kent Park ve 10 Haziran'da Antalya Açıkhava sahnelerinde olacak.