10 yıllık hasret bitti: Model sahnelere geri döndü

Buse İlkin Yerli

Ünlü rock grubu Model, 10 yıl aradan sonra yeniden sahnelerde. 'Her şeyin başladığı yer, evimiz' diyerek ilk konserlerini 15 Mayıs'ta İzmir Arena'da veren Model dün gece İstanbul'daydı. Ataköy Marina'da gerçekleşen konsere on binlerce insan katıldı.

Yaklaşık 3 saat süren konserde grup, 10 senedir birlikte olmamalarına rağmen hâlâ dinlenen şarkılarını çaldı.

Gecenin sürprizi ise birlikte yaptıkları yeni şarkılarıydı. Önceki gece İzmir'de ilk kez çaldıkları 'Ölürüm Daha İyi' isimli şarkıyı dün de İstanbullulara duyurdular. Şiddetli rüzgar ve yağmura rağmen on binler şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti.

Model, turne kapsamında 22 Mayıs'ta Ankara Cermodern, 7 Haziran'da Konya Selçuklu Kongre Merkezi, 9 Haziran'da Eskişehir Kent Park ve 10 Haziran'da Antalya Açıkhava sahnelerinde olacak.