10 yıllık maceranın sonuna gelindi: Stranger Things final bölümünde ne 'olmayacak?'

Stranger Things'in final bölümü, büyük bir sinema etkinliğine dönüşmeye hazırlanıyor.

Dizinin yaratıcılarından Ross Duffer'ın Instagram paylaşımına göre, Netflix'in bilimkurgu dizisinin finalini, yılbaşı gecesi ABD ve Kanada'daki sinemalarda izlemek için 1,1 milyon kişi bilet aldı. Duffer, 620'yi aşkın sinemadaki 3 bin 500 seansın tamamen tükendiğini de yazdı.

Duffer, ortak yaratıcı olan kardeşi Matt Duffer'la birlikte bir-iki gösterime katılacaklarının sinyalini de verdi: "10 yıllık bir yolculuğu böyle, birlikte kapatmak... Ne büyük bir olay! Belki Los Angeles'ta bazılarınızla karşılaşırız."

"FİNALDE GERÇEKTEN ŞAŞIRTICI GELİŞMELER VAR"

Duffer, The Hollywood Reporter’a verdiği röportajda da final bölümündeki riskler hakkında net konuştu. Duffer, dizinin tonunu Game of Thrones ile kıyaslayanlara şu sözlerle yanıt verdi: "Bu Game of Thrones değil. Westeros’ta değiliz. O diziyi çok seviyorum ama Stranger Things çok farklı bir anlatıma sahip. Bir ‘Kızıl Düğün’ yaşanmayacak."

Duffer Kardeşler, final bölümünde esas amaçlarının izleyiciyi sarsmak değil, tatmin edici bir kapanış sunmak olduğunu vurguluyor. Matt Duffer bu yaklaşımı şöyle özetliyor: "Finalde gerçekten şaşırtıcı gelişmeler var ama kimseyi üzmek ya da şoke etmek istemiyoruz. Bölüm bittiğinde olanların kaçınılmaz hissettirmesini, acı vermek yerine tatmin etmesini umuyorum."

STEVE HARRINGTON TEHLİKEDE Mİ?

Her ne kadar yapımcılar daha yumuşak bir final vurgusu yapsa da, bu durum dizide hiç kimsenin feda edilmeyeceği anlamına gelmiyor. Özellikle hayranların uzun süredir ölüm ihtimali üzerinde durduğu bir isim var: Steve Harrington.

Steve’in sezonlar boyunca defalarca ağır şekilde yaralanması, karakterin finale sağ çıkamayacağına dair teorileri güçlendirmiş durumda. Bu konu sorulduğunda Matt Duffer esprili ama kaçamak bir yanıt veriyor: "Steve’in kaderiyle ilgili hiçbir şey söyleyemem. Mantıksal olarak bir sonraki adım bu olabilir. Sürekli daha fazla dayak yiyor. Daha ileriye gitmenin tek yolu ölüm."

Steve’in akıbeti, jenerik akana kadar gizemini koruyacak gibi görünüyor.

5. sezondan üç yeni bölüm 26 Aralık'ta yayımlanmıştı. Sinema gösterimiyle eşzamanlı olarak dizi finali, Kuzey Amerika'da 31 Aralık'ta platformda da izleyiciyle buluşacak. Fenomen dizisinin final bölümü, Türkiye'de ise 1 Ocak'ta yayına girecek.

Final bölümü, yayın devinin bugüne kadarki en önemli yatırımlarından birini de noktalamış olacak. Variety'nin özel haberine göre Stranger Things, kısa süre önce 1,2 milyar izlenmeyi aştı ve ABD ekonomisine 1,4 milyar doların üzerinde katkı sağladı.

Kaynak: Independert Türkçe, chip.com.tr