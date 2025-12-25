10 yıllık Özgür Gündem davası 5 dakika sürdü

Özgür Gündem davasının bugün görülen duruşması beş dakika sürdü. Mahkeme duruşmayı 31 Mart'a erteledi.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu ve yazar Ahmet Nesin’in daha önce beraat ettikleri ancak bozma kararı sonrası yeniden yargılandıkları Özgür Gündem davası bugün (25 Aralık) İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam etti.

Medyascope'un aktardığına göre, bozma kararı sonrası 15. celsesi yapılan duruşmada RSF Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu hazır bulundu. Duruşma sadece 5 dakika sürdü.

Mahkeme, yurtdışına yazılan talimat cevabının beklenmesine karar vererek davayı 31 Mart 2026 saat 10:05’e erteledi.

NE OLMUŞTU?

KHK ile kapatılan Özgür Gündem gazetesinin 3 Mayıs–7 Ağustos 2016 tarihleri arasında yürüttüğü Nöbetçi Genel Yayın Yönetmenliği kampanyasına katılan 56 kişiden 49’u hakkında soruşturma açılmıştı. 38 dosya davaya dönüştü. Dayanışmaya katılanlar TMK’nin 6/2 ve 7/2 maddeleri kapsamında suçlanmıştı.

Şebnem Korur Fincancı, Erol Önderoğlu ve Ahmet Nesin, görev aldıkları gün yayımlanan haberler nedeniyle 10 gün tutuklu kalmış, ardından tahliye edilerek yargılandıkları davada beraat etmişti. Ancak istinaf mahkemesi 20 Ekim 2020’de beraat kararını bozdu ve üç isim yeniden yargılanmaya başlamıştı.