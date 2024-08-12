10 yolcu uçuş saatini kaçırdı, hayatta kaldı

Brezilya’da düşmesi sonucu 57 yolcu ve 4 kişilik mürettebatın hayatını kaybettiği uçağa, yetişemedikleri için 10 kişinin binmediği ortaya çıktı. Brezilya basınında çıkan habere göre, uçuşuna saatler kala havalimanına gelen yolculardan Adriano Assis, zaman tüketmek amacıyla üst kattaki kafeteryaya gitti. Burada kahvesini içen ve bir yandan da çalışan Assis, farkına varmadan uçuş saatinin geçtiğini anladı.

Ülkedeki TV Globo’ya konuşan Assis, "Geç kaldığımı anladığımda hemen kapıya gittim fakat yetkili bana 1 saat önce kapıları kapattıklarını bildirdi. Bunun üzerine yetkiliyle tartıştım, aramızda gerginlik çıktı. Ölümcül kazayı haber aldığımda çok tuhaf duygular yaşadım, yetkilinin yanına gittim, ona görevini harika yaptığı için sarıldım ve özür diledim’’ ifadelerini kullandı.

9 kişinin ise havayolu şirketinin ismi ve uçuş numarasını karıştırdıkları için düşen uçağa yetişemedikleri belirtildi. Cascavel kentinden Guarolhus’a giden Voepass Hava Yollarına ait ATR-72 tipi uçak, 9 Ağustos’ta 57 yolcusu ve 4 kişilik mürettebatı ile Sao Paulo’nun kuzeyindeki Vinhedo kentinde yerleşim yerine çakılmıştı.