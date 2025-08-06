100 bin TL’ye doktora tezi

Sahte diploma skandalı hem rejimin hem de akademinin içinde bulunduğu tabloyu bir kez daha gösterdi. Ancak durum bundan ibaret değil. Akademide uzun süredir bilinen tez yazımı devam ediyor. Bununla ilgili kurulan sitelerde hem tez yazımının süreçleri hem de fiyatlandırmayla ilgili detaylara yer veriliyor.

‘TEZ KONUSU ÖNERİYORUZ’

Bir internet sitesinde girdiğinizde ilk olarak şu bilgiler karşınıza çıkıyor: “Her düzeyde tez yazdırma hizmeti veriyoruz. Tüm bölümler için tez hazırlama desteği sunuyoruz. Örnek olarak; İşletme, hukuk, psikoloji, iktisat, ekonomi, eğitim, turizm, iş sağlığı, tarih… Tez konusu belirlemediyseniz, size uygun tez konusu önerisi sunuyoruz. Zaman kısıtlılığı, tez yazdırma fiyatlarını önemli ölçüde etkileyen bir faktördür. Kısa süre içerisinde bir tez yazma talebi fiyatın normalden daha yüksek olmasına neden olabilir.”

Süreç ise şöyle aktarılıyor: “Gerekli bilgileri sizden aldıktan sonra, uzmanlık alanınıza uygun olan hocamızla istişarede bulunuyoruz. Ön araştırma sonrasında size tez yazım fiyatımızı sunuyoruz.

Akademik yazım kılavuzunuz ve varsa öneri formunuz tarafımızdan talep edilir. En kısa zamanda danışmanınızın onayı için içindekiler taslağı yapılır ve size iletilir. Danışmanınızın istekleri doğrultusunda taslak revize edilir. Danışmanlık sürecinde ilerleyişimiz 25 sayfalık bölümlerle gerçekleşmektedir. Sayfa sayısını ya sizin tez danışmanınız belirler ya da bizim danışmanımız. Her 25 sayfalık tez yazım ücretini peşin alıyoruz. Örnek; teziniz toplam da 100 sayfa, bu demek oluyor ki tezinizi 4 aşamada bitireceğiz. Siz de ödemeyi 4 aşamada yapacaksınız. Yani 100 sayfalık bir çalışma için 4 taksit yapmış oluyoruz. Her ödeme sonrasında karşılık olarak 25 sayfalık tez yazdırma hizmeti alacaksınız.”

Bu internet sitesinde fiyatlandırma şöyle:

Lisans tezleri 5 bin -10 bin TL, Tezsiz yüksek lisans projeleri 8 bin-15 bin TL, Yüksek lisans tezleri 30 bin-70 bin TL, Doktora tezleri ise 60 bin-140 bin TL.

KENDİLERİNE DANIŞMAN DİYORLAR

Başka bir sitede ise şu bilgiler veriliyor: “Özgünlük çağımızın en önemli ilgisi. Özgün olmayan hiçbir tasarımın değerinin olmadığı ortadadır. Yapılacak her çalışmanın size özel, özgün ve yeniden yapıldığını bilmelisiniz. Tez ve proje gibi uzun soluklu çalışmalar genellikle bir teslim planı içerisinde yürütülür. Danışman ve öğrenciler üretilen çalışmaların zamanında teslim edilmesine önem gösterir. Servis alınan yazarlar bu süreci bilirler ve süreç içerisinde gerekli aşamaları tamamlayarak öğrencilere çalışmaları teslim ederler.”

Bu bilgilerin verildiği internet sitesinde ise tez yazdırma ücretleri şöyle: Lisans tezleri 13 bin TL-19 bin TL, Tezsiz Yüksek Lisans Projesi 15 bin TL-24 bin TL, Yüksek Lisans Tezi 38 bin TL-48 bin TL, Doktora Tezi 100 bin TL-170 bin TL.

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3 TEZDEN BİRİNDE İNTİHAL VAR

Boğaziçi Üniversitesi’nde yapılan bir araştırma, yüksek lisans ve doktora tezlerinin yüzde 34’ünde ‘ağır intihal’ yapıldığını ortaya koymuştu. Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Politikaları Araştırma ve Uygulama Merkezi (BEPAM), 2007-2016 yılları arasında yazılmış 470’i yüksek lisans ve 130’u doktora tezi olmak üzere toplam 600 tezi inceledi. Turnitin intihal programı kullanılarak incelenen ve 511’i Türkçe, 89’u da İngilizce olan tezlerin yüzde 34’ünde ağır intihal yapıldığı ortaya çıkmıştı. Vakıf üniversitelerinde intihal oranı yüzde 46 seviyesine çıkarken kamu üniversitelerinde bu oran yüzde 31’di. Bilimsel çalışmaların orijinal olup olmadığını gönderen benzerlik indeksinde de dünya ortalaması yüzde 15 iken, Türkiye’de bu oran yüzde 28.5.