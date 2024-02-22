100 depremzede çifti ‘toplu düğün’ ile evlendirecekler
Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen 100 nişanlı çift için toplu düğün yapılacak.
Kaynak: AA
Kahramanmaraş Valiliği, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Gençleri Evlendirme ve Mehir Vakfı, Mehir Aile Derneği ile il müftülükleri 100 çifti düzenleyecekleri organizasyonla aynı anda evlendirecekler.
Toplu düğün organizasyonu, Ramazan Bayramı'ndan sonra belirlenecek bir tarihte Kahramanmaraş'ta gerçekleştirilecek.
Evlendirilen 100 çifte ayrıca 'çeyiz' yardımı da yapılacak.