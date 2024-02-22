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100 depremzede çifti ‘toplu düğün’ ile evlendirecekler

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen 100 nişanlı çift için toplu düğün yapılacak.

Ajans Haberleri
  • 22.02.2024 15:13
  • Giriş: 22.02.2024 15:13
  • Güncelleme: 22.02.2024 15:21
Kaynak: AA
100 depremzede çifti ‘toplu düğün’ ile evlendirecekler

Kahramanmaraş Valiliği, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Gençleri Evlendirme ve Mehir Vakfı, Mehir Aile Derneği ile il müftülükleri 100 çifti düzenleyecekleri organizasyonla aynı anda evlendirecekler.

Toplu düğün organizasyonu, Ramazan Bayramı'ndan sonra belirlenecek bir tarihte Kahramanmaraş'ta gerçekleştirilecek.

Evlendirilen 100 çifte ayrıca 'çeyiz' yardımı da yapılacak.

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