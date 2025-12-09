'100 Dublede Cumhuriyet Tarihi' raflarda

Hakan Kaynar imzalı 100 Dublede Cumhuriyet Tarihi, mektuplar, aile arşivleri, fotoğraflar ve siyasi

anekdotlar eşliğinde Cumhuriyet’in yüz yıllık serüvenini gündelik hayattan kesitlerle aktarıyor.

Türkiye’de rakı kültürüne dair özgün yayınlar yapan Anason İşleri Kitapları’ndan çıkan kitapta yazar, resmi tarihin dışında kalan hikâyeleri ve bireysel hafızaların kırılgan izlerini belgeleyerek, Türkiye'nin politik ve kültürel dönüşümünü alternatif bir bakışla okura sunuyor.

Arşiv belgeleriyle desteklenen anlatım, belgesel edebiyat ile anı kitabı arasında özel bir yerde konumlanıyor.

Arka kapak yazısından:

"Rakı sofrası, Cumhuriyet tarihine de onu kurtarmaya da meraklıdır. Ama bunu

oradan bakarak yazmaya cüret eden olmamıştı.

Hakan Kaynar, tarihçi. Cumhuriyet tarihine rakı sofrasından bakıyor. Okuruyla

muhabbet eder gibi.

Eğlence tarihinden, kadın erkek meselesinden, edebiyattan, sinemadan, müzikten,

elbette siyasetten, silahlı külahlı işlerden bahsediyor. Şehir efsanelerine, dedikodulara

giriyor. Bölen ve birleştiren ne varsa, yüz duble halinde getiriyor masaya.

Darbeler, suikastlar, idamlar, kadın cinayetleri, Madımak, 6-7 Eylül… Okumaya

alıştığımız halleriyle değil. Soru işaretleri canlı, dosyalar açık.

Şahane muhabbet vaat ediyor elinizdeki kitap. Yetişkinler için. Masanız hazır.

Tabularınızı saklayın, meze yapmaya geliyoruz!"