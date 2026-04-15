100 euroya Picasso: 1 milyon euro değerindeki tablo çekilişle sahibini buldu

Fransa'da Alzheimer araştırmalarını desteklemek amacıyla düzenlenen çekilişte Ari Hodara isimli bir yazılım mühendisi, ünlü İspanyol ressam Pablo Picasso'nun 1 milyon euro değerindeki "Tete de femme" (Bir Kadının Başı) tablosuna 100 euro karşılığında sahip oldu.

Merkezi Fransa'da bulunan Alzheimer Araştırma Vakfı, Alzheimer hastalığı araştırmalarının yararına çekiliş düzenledi.

"100 avroya 1 Picasso" başlıklı çekilişte, katılımcılara Picasso'nun 1 milyon euro değerindeki "Tete de femme" eserinin verileceği duyuruldu.

Çekiliş kapsamında 120 bin bilet, 100 euroya dünya genelinde çevrim içi olarak satışa sunuldu.

Başkent Paris'te dün akşam düzenlenen etkinlikte çekilişin kazananı açıklandı.

Paris'te yaşayan bir yazılım mühendisi olan Ari Hodara, satın aldığı 100 euroluk biletle çekilişe konu olan Picasso eserinin yeni sahibi oldu.

Çekiliş kapsamında biletlerin satışından elde edilen gelir, Alzheimer Araştırma Vakfına bağışlanacak.

Picasso, "Tete de femme" eserini 1941'de tasvir etmişti.