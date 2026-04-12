100 euroya Picasso: Ünlü tablo çekilişle verilecek

Dünyanın en pahalı sanat eserleri arasında yer alan bir Picasso tablosuna sahip olmak artık yalnızca milyonerlere özgü olmayabilir. Fransa’da düzenlenen bir çekiliş, 100 euroya satın alınan bir biletle bir Picasso kazanma ihtimali sunuyor.

Paris’te düzenlenecek “1 Picasso için 100 euro” adlı çekilişte, Picasso’nun 1941 tarihli “Tête de Femme” (Kadın Başı) adlı eseri ödül olarak verilecek. Kağıt üzerine guaj tekniğiyle yapılan ve yaklaşık 1 milyon euro değer biçilen eser için toplam 120 bin bilet satışa çıkarıldı.

ALZHEİMER ARAŞTIRMALARI İÇİN FON

Çekilişin 14 Nisan’da Christie's müzayede evinde yapılması planlanıyor. Tüm biletlerin satılması halinde organizasyonun yaklaşık 12 milyon euro gelir elde etmesi bekleniyor. Bu gelirin 1 milyon eurosu eserin sahibi olan Opera Gallery’ye ödenirken, kalan kısmı Alzheimer araştırmalarına aktarılacak.

Çekilişi düzenleyen Alzheimer Araştırma Vakfı, Fransa’nın bu alandaki en büyük özel araştırma fonlarından biri olarak biliniyor. Organizasyon, sanat aracılığıyla geniş kitleleri bağış sürecine dahil etmeyi hedefliyor.

Bu, projenin üçüncü edisyonu. 2013’te düzenlenen ilk çekiliş Lübnan’daki tarihi Tire kentinin korunması için kaynak yaratmış, 2020’deki ikinci çekiliş ise pandemi döneminde temiz su ve hijyen projelerine fon sağlamıştı.

GUERNİCA'YLA AYNI SATÜDYODAN

Picasso’nun torunu Olivier Widmaier Picasso, eserin sanatçının “Guernica”yı yaptığı stüdyoda üretildiğini ve gerçek değerinin açıklanan rakamın da üzerinde olabileceğini belirtiyor. Widmaier Picasso’ya göre bu girişim, hem sanatın daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlıyor hem de önemli bir sağlık sorununa karşı dayanışma imkânı yaratıyor.

Organizatörler, kazanan kişinin tabloyu sergilemekten satmaya kadar dilediği gibi kullanabileceğini vurgularken, geçmiş çekilişlerin kazananlarının eserleri müzelerde sergilemeyi tercih ettiği biliniyor.