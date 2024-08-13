100 Gazzeliden 2’si saldırılarda öldü

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Filistin Merkez İstatistik Bürosu, 12 Ağustos Dünya Gençlik Günü dolayısıyla Gazze’deki ölümler ve Filistin topraklarında yaşanan demografik değişikliklerle ilgili açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, Gazze Şeridi’nde 7 Ekim 2023’ten bu yana ölenlerin sayısı 40 bine yaklaşırken, bu rakam Gazze nüfusunun yüzde 1,8’ine tekabül ediyor.

İsrail saldırılarında öldürülenlerin yüzde 24’ü ise gençlerden oluşuyor.

Bu sürede Gazze’de 34 kişi açlıktan öldü, yaklaşık 3 bin 500 çocuk yetersiz beslenme nedeniyle ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

İsrail saldırılarında 95 binden fazla kişi yaralandı, yaralıların yüzde 70’i kadın ve çocuklardan oluştu. Gazze Şeridi’nde 10 bin kişi ise hâlâ kayıp veya enkaz altında.

Saldırılardan önce nüfusu 2 milyon 200 bin olan Gazze Şeridi’nde 2 milyon kişi İsrail saldırıları nedeniyle zorla yerinden edildi.

Açıklamaya göre, İsrail’in Gazze Şeridi’ne saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023 öncesinde Filistin topraklarında yaşayan yaklaşık 5,6 milyon Filistinlinin 1,2 milyonu (yüzde 22) gençlerden oluşuyor.

İşgal altındaki Batı Şeria’da 7 Ekim’den bu yana çoğu genç ve çocuk 620 kişi İsrail güçleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında öldürüldü. Ölenlerin yüzde 75’i ise 30 yaş altı.

Gazze Şeridi’nde 7 Ekim’den bu yana 619, Batı Şeria’da 34 olmak üzere 653 yükseköğrenim öğrencisi ile 105 yükseköğrenim kurumu çalışanı İsrail saldırılarında hayatını kaybetti. Gazze’de 88 bin öğrenci de yükseköğrenim hakkından mahrum bırakıldı.

İşgal altındaki Batı Şeria’da 2023’te yüzde 56’ya ulaşan işsizlik oranı, Gazze’de aynı yılın dördüncü çeyreğinde yüzde 75’e ulaştı. İşsizlik oranı Gazze Şeridi’ndeki diplomalı gençler arasında ise yüzde 91’e yükseldi. Öte yandan Gazze’deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail’in Gazze Şeridi’ne gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi’nde 48 saatte gerçekleştirdiği 3 katliamda 142 kişinin öldüğü, 150 kişinin yaralandığı belirtildi.

GAZZE’Yİ KANA BOYADILAR

İnfografi: AA

HAVA KUVVETLERİNE YASAK

İsrail’in, İran’ın nisan ayında düzenlediğinden daha büyük bir saldırısına hazırlandığı bildirildi. İsrail devlet televizyonu KAN’ın haberinde Tel Aviv’in yeni değerlendirmelerine göre İran’ın son günlerde siyasi baskı karşısında geri çekildiği izlenimine rağmen Tahran’ın saldırı başlatmaya kararlı olduğunu gösterdiğine dikkat çekildi. Bu yönde ilk adım da atıldı. İsrail Hava Kuvvetlerinde görevli personelin yurt dışına çıkışına yasak getirildi.

KABİNE’DE ÇATLAK

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Gazze Şeridi'nde "mutlak zafer" açıklamalarını "saçmalık" olarak değerlendirdi. İsrail'deki "Walla" sitesinin haberine göre, Gallant, Dışişleri ve Savunma Komitesi üyeleriyle bir araya geldi. Gallant, görüşmede Netanyahu'nun 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne devam eden saldırılar konusundaki tutumunu eleştirdi. Başbakan Netanyahu'nun Gazze Şeridi'nde "mutlak zafer" kazanılması yönündeki açıklamalarını eleştiren Gallant, "Bu saçmalık, tamamen saçmalık" ifadesini kullandı. Gallant, ayrıca Lübnan'da bir savaş olasılığına işaret ederek, mevcut koşulların savaşın başlangıcındaki koşulların tam tersi olduğunu söyledi.