100 gündür direnişteler

Cengiz Holding’in Kazdağları’ndaki maden projesi, hukuki sürece ve çevresel değerlere aykırı şekilde ilerliyor. Çanakkale’nin Bayramiç ilçesine bağlı Hacıbekirler köyünde, Holding’e bağlı Truva Bakır Maden İşletmeleri tarafından yürütülen Halilağa Bakır Madeni projesine karşı yurttaşlar ve yaşam savunucuları 100 gündür nöbet tutuyor. Bölge halkı, şantiye çalışmalarıyla ekosistemin geri dönülmez bir şekilde zarar gördüğünü vurgularken, yetkililere "Bu hukuksuzluğa dur deyin" çağrısı yapıyor.

Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Süheyla Doğan, şirketin faaliyetlerinin hukuka aykırı olduğunu belirterek mücadelelerini sürdüreceklerini ifade etti. Doğan, ‘‘Şirketin faaliyetleri, çevresel etki değerlendirme (ÇED) süreciyle ilgili davamızın Danıştay'da henüz sonuçlanmaması nedeniyle tamamen hukuka aykırıdır. Mahkeme sürecinin beklenmesi gerekiyordu. Bu faaliyetler, geri dönüşü olmayan tahribatlara ve ekolojik sistemlere büyük zarar veriyor’’ dedi.

ZARARIN BOYUTU ARTTI

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nün (MAPEG) mahkeme kararını beklemeden yeni bir işletme izni vermesine tepki gösteren Doğan, şöyle devam etti: ‘‘Bu iznin verilmesi hukuksuzdur ve bu konuyu dava dosyasına sunduk. Ayrıca suç duyurusunda bulunduk ancak başvurumuz işleme alınmadı. Hukuksuzluk devam ediyor. Bölge halkı olarak mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz. Cengiz, Kazdağları’ndan elini çek.”

Doğan, maden sahasının genişletilmesiyle Kazdağları’ndaki ekosistemin ciddi tehdit altında olduğunu vurgulayarak, ‘‘Çalışmaların doğaya ve çevreye verdiği zararın boyutunun artmaması için bir an önce hukuki sürecin tamamlanması gerekiyor’’ dedi.

∗∗∗

NE OLMUŞTU?

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesine bağlı Hacıbekirler köyünde, Cengiz Holding’e bağlı Truva Bakır Maden İşletmeleri A.Ş., Halilağa Bakır Madeni projesi için 14 Mart 2023’te “ÇED olumlu” kararı aldı. Ancak bölge halkı ve yaşam savunucuları bu karara karşı dava açtı. Bilirkişi raporları yurttaşların lehine sonuçlanmasına rağmen, mahkeme kararı şirketin lehine oldu. Dava Danıştay’a taşındı, ancak yargı süreci tamamlanmadan şirket faaliyetlerine başladı. Başlangıçta 600 dönüm olan maden sahası 6 bin dönüme genişletildi. Şirket, şantiye çalışmalarını 100 dönümlük alanda başlatarak ağaç kesimleri ve inşaat faaliyetleriyle doğal alanlara zarar verdi.

MAPEG ise, mahkeme kararlarını yok sayarak geçtiğimiz günlerde şirkete yeni bir işletme izni verdi. Bu karar, hukuki sürecin devam etmesine rağmen faaliyetin hızlanmasına yol açtı. Bölge halkı ve çevre savunucuları, 100 gündür doğayı korumak için şantiye alanında direniş gösteriyor.