100 günün karnesini çıkardılar

Haber Merkezi

Gerçekleşen yerel seçimlerin üzerinden üç ayı aşkın bir zaman diliminin geçmesinin ardından belediyelerin 100 günlük karneleri de belli olmaya başladı. Bu kapsamda İstanbul Ataşehir Belediyesi de 100 günlük karnesini açıkladı. Belediye bu 100 günde alt ve üst yapı faaliyetlerinden yeşillendirme ve iyileştirme çalışmalarına ulaşıma yönelik kritik projelerden gençlere ve çocuklara yönelik farklı alanlarda ücretsiz eğitimlere kadar atılan çok sayıda adım attı.

Belediye, yeni dönemin ilk 100 gününde hizmet raporlarında dikkat çekici rakamlara ulaştı. ‘Ataşehir Senin’ projesi hayata geçirildi. Proje kapsamında düzenlenen anketlere 5 bin 600 kişi katılırken, 120 bin adet soru yanıtlandı. 17 mahallede 7 halk toplantısı düzenlendi ve yaklaşık bin 500 yurttaşla yüz yüze görüşme gerçekleştirildi.

Belediyeye bağlı sağlık kurumlarında 21 binin üzerinde hastaya ve psikolojik danışmanlık hizmetinin yanı sıra 65 yaş üstü, kronik rahatsızlığı olan, engelli ve kendi başına ihtiyaçlarını gideremeyecek durumda olan yurttaşlara Evde Sağlık ve Sosyal Destek Hizmeti verildi.

Çocukların eğitimine de destek sağlandı. Bu kapsamda toplam dört gündüz bakımevinde 545 çocuğa eğitim verildi. Aşevi aracılığıyla günlük 385 haneye sıcak yemek yardımı yapılırken, toplam 17 mahallede de 3 bin yurttaşa sosyal destek sağlandı. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, Ataevi ve Meslek Edindirme Merkezi’nde 4 bin öğrenci ve kursiyere eğitim verildi. Ayrıca, 342 yurttaşa evde kuaförlük hizmeti ve 60 yurttaşa ise Kadın Girişimcilik Merkezi ile destek verildi. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, kültür merkezlerinde ise 10 bin 925 öğrenciye eğitim sağlandı. Toplamda 115 binden fazla kişi kültür merkezi etkinliklerine katıldı.