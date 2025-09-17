100 kişiden 85’i eğitimin kalitesinden memnun değil

AKP döneminde ülkede en çok eleştirilen alanların başında geliyor. Uluslararası araştırmalarda Türkiye'nin bu konuda ne kadar kötü bir durumda olduğunu gösteriyor.

Uluslararası araştırma şirketi IPSOS dünya genelinde gerçekleştirdiği eğitim memnuniyet anketini yayımladı. Singapur, 2025 yılında da diğer yıllarda olduğu gibi eğitim kalitesinden en yüksek memnuniyet oranına sahip ülke olarak öne çıkarken, Türkiye’de eğitim kalitesinden memnun olanların oranı sadece 15 oldu. Türkiye yüzde 63’lük memnuniyetsizlik oranıyla 30 ülke arasında eğitim kalitesine en olumsuz bakış açısına sahip ülke konumunda yer aldı.

Araştırmada Türkiye’ye ilişkin öne çıkan detaylar şöyle :

Her 10 kişiden 7’si eğitim politikalarından memnun değil.

Her 10 kişiden 8’i müfredatın yeterli olmadığını belirtti.

Şu an öğrenci olmayan her iki kişiden 1’i okuduğu döneme göre eğitimin bugün daha kötü durumda olduğunu düşünüyor.

Okullarda akıllı telefonların kullanılmasının yasaklanmasını isteyenlerin oranı yüzde 53.

Araştırmaya katılanların yüzde 47’si okullarda yapay zekanın kullanılması gerektiğini düşünüyor.

Teknolojinin eğitim üzerinde olumlu etkisi olacağına inananların oranı sadece yüzde 33.

MEMNUN OLMAYANLAR ARTIYOR

Ipsos’un Türkiye CEO’su Sidar Gedik, araştırma verilerine ilişkin şunları söyledi :

“Eğitim kalitesinden en memnun ülkelere baktığımızda ise ilk üç sırada Singapur, İrlanda ve Hindistan geliyor.

Memnuniyet konusunda eğitim politikaları ve eğitimin kalitesi gibi konularda da düşünceleri inceledik. Ülkemizde her on kişiden yedisi eğitim politikalarından memnun olmadığını belirtiyor. Memnun olmayanların oranı geçen seneye göre yüzde 5 daha yüksek. Her on kişiden sekizi ise eğitim müfredatının yeterli olmadığını belirtiyor.

Konuşma ve tartışma becerilerini geliştirmek, çağın gerektirdiği bilgi ve becerileri kazanmak, araştırma yapmayı ve iş birliğini öğrenmek, fırsat eşitliği sağlamak, çağdaş ve etkin bir eğitim almak, yeterli fiziksel altyapıya sahip olmak gibi detaylı sorular sorduğumuzda, bireylerin olumsuz düşündüğünü görüyoruz. Her on kişiden altısı, mevcut eğitim sisteminin bu beklentileri karşılamadığını düşünüyor.

Türkiye’de her iki kişiden biri, eğitimin bugün geçmişe kıyasla daha kötü olduğunu düşünüyor. Her yaş grubunda bu düşüncenin baskın olduğu görülüyor. Ancak daha eski yıllarla kıyaslama imkânı olan 46 yaş ve üzerindeki bireyler çok daha memnuniyetsiz. 18-25 yaş arasında her on kişiden dördü kendi dönemindeki eğitim kalitesinin daha iyi olduğunu düşünürken 46 yaş ve üzerinde her on kişiden altısı, 55 yaş ve üzerinde ise her on kişiden yedisi bu düşüncede.”