100 Kişilik Mercimek Çorbası Tarifi | Toplu Yemek İçin En Pratik Ölçüler

Kalabalık davetler, düğünler, cenaze yemekleri, iftar menüleri, okul etkinlikleri ya da toplu organizasyonlarda en çok aranan tariflerden biri şüphesiz 100 kişilik mercimek çorbası tarifi oluyor. Hem ekonomik olması hem de büyük tencerelerde pratik biçimde hazırlanması sayesinde mercimek çorbası, toplu yemek listelerinin vazgeçilmezlerinden biri. Peki 100 kişilik mercimek çorbası için kaç kilogram mercimek gerekir? Tarifi uygularken nelere dikkat edilmelidir? İşte tam ölçülerle, herkesin kolayca hazırlayabileceği büyük ölçekli mercimek çorbası yapımı…

100 KİŞİLİK MERCİMEK ÇORBASI İÇİN MALZEMELER

Aşağıdaki liste, ortalama 100 kişilik servis için hazırlanmış uygun ölçülerdir:

Malzeme Miktar Kırmızı mercimek 10 kg Patates 3 kg Havuç 2,5 kg Soğan 2,5 kg Sıvı yağ 1,5 litre Tereyağı 500 gram Un 750 gram Kırmızı toz biber 200 gram Kimyon 100 gram Tuz Yeteri kadar Su Yaklaşık 40 litre

100 KİŞİLİK MERCİMEK ÇORBASI NASIL YAPILIR?

Büyük miktarda çorba yaparken en önemli nokta, sebzelerin tamamen yumuşaması ve mercimeğin iyi çözülmesidir. Aşağıdaki adımları takip ederek kıvamı tam tutan bir çorba hazırlayabilirsiniz:

Birinci Aşama – Sebzeleri hazırlama

Soğan, havuç ve patatesi iri iri doğrayın

Büyük kazanlarda yağ ile kavurun

Un ekleyerek birkaç dakika daha kavurmaya devam edin

İkinci Aşama – Mercimekleri ekleme

Yıkadığınız mercimeği tencereye alın

40 litre suyu ekleyin

Kaynamaya bırakın ve sık sık karıştırın

Üçüncü Aşama – Pişirme

Mümkünse düdüklü kazan kullanın

Mercimekler tamamen açılana kadar pişirin

Piştikten sonra çorbayı blenderdan geçirin

Dördüncü Aşama – Sos hazırlama

Tereyağı ve sıvı yağı eritin

Kırmızı biber ekleyerek kızdırın

Servisten hemen önce çorbaya ilave edin

KIVAMI NASIL AYARLANIR?

Toplu çorbalarda kıvam zaman zaman yoğun olabilir. Eğer çorba çok koyu olduysa kontrollü şekilde sıcak su ekleyebilirsiniz. Lezzeti artırmak için yarım litre et suyu veya kemik suyu eklemek de oldukça yaygın bir yöntemdir.

100 KİŞİLİK MERCİMEK ÇORBASI KAÇ DAKİKADA PİŞER?

Büyük kazanlarda ortalama 45-60 dakika pişirme süresi yeterli olur. Ancak mercimek miktarı fazla olduğu için blender aşaması biraz daha uzun sürebilir.

SERVİS ÖNERİSİ

Çorbayı limon, kırmızı biber, kıyılmış dereotu veya nane ile servis ederek daha iştah açıcı bir sunum elde edebilirsiniz.

100 kişilik mercimek çorbası için kaç kilo mercimek gerekir?

Ortalama 10 kilogram kırmızı mercimek yeterlidir.

Toplu mercimek çorbasında kıvam nasıl ayarlanır?

Çorba çok koyu olursa sıcak su ekleyerek kıvamı dengeleyebilirsiniz. Et suyu kullanmak lezzeti artırır.

100 kişilik çorba yaparken hangi tencere kullanılır?

Büyük kazan veya endüstriyel düdüklü tencere kullanmak hem pratik hem güvenlidir.

Kaç litre su kullanılır?

Ortalama 40 litre su yeterlidir. Kıvamına göre artırılıp azaltılabilir.

100 kişilik mercimek çorbası tarifi, büyük davetlerde pratik ve ekonomik bir seçenek sunar. Doğru ölçüler ve uygun pişirme tekniği ile herkesin beğeneceği, kıvamı yerinde bir çorba hazırlamak mümkündür. Özellikle kalabalık organizasyonlarda büyük kazan kullanmak hem zamanı kısaltır hem de lezzeti eşit hale getirir.