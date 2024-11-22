100 milyon TL’lik binayı Kızılay peşkeş çekmiş

Öncü DURMUŞ

Düzce’de 15 Temmuz Darbesi’nin ardından kayyum atanan ve Kızılay’a satışı gerçekleşen Ensar Ticaret adlı şirkete ait binanın, Kızılay tarafından değerinin çok altında satıldığını ortaya çıktı. Sene başında satışa çıkartılan bina geçtiğimiz hafta Ankara Kızılay Genel Müdürlüğü tarafından ihaleye sunuldu. D-100 Karayolu üzerinde yer alan ve 2870 metrekare arsası bulunan binanın değeri 100 milyon TL’ye yakın olmasına rağmen Aktif Beton Firması sahibi Muhammed Erzurum’a 53 milyon 850 bin TL’ye satıldı.

Açık artırma usulü ile yapılan ihale aşamasında satış bedelinin iki katı değerinde teklif veren bir firmanın ihaleyi alamaması ise ‘Kızılay binayı peşkeş mi çekti?’ sorularına neden oldu.

Konu hakkında konuşan CHP Düzce Milletvekili Talih Özcan, “Halkımızdan toplanan vergilerin, yardımların, kamu kaynaklarının bazı kimselere peşkeş çekilmesine hiçbir koşulda müsaade etmeyiz. Halkımızın kafasındaki tüm soru işaretlerinin giderilmesi için Meclis’e bir soru önergesi verdim. Kızılay Genel Müdürlüğü’nün de konuyu aydınlatmasını ve gerçekleri kamuoyuna açıklamasını bekliyoruz” dedi. Özcan, “Kızılay’ın ticari faaliyetlerinde denetim mekanizması işletiliyor mu?” diye sordu.

Kızılay Düzce Şubesi tarafından yapılan açıklamada ise diğer tekliflerin değerlendirilip değerlendirilmediği hakkında açıklama yapmazken binanın satışının resmi olarak onaylanmadığını ifade etti. Şube tarafından yapılan açıklamanın devamında ihalenin yeniden yapılacağını ve kesin olarak sonuçlanmasının ardından kamuoyu bilgilendirileceğini açıklandı.