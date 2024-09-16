100 milyondan fazla insan iklim mültecisi olabilir

Manisa’daki su sorunları başta olmak üzere Gediz Havzası’nda, Havza Yönetim Planının başarılı şekilde uygulanması amacıyla düzenlenen ‘Manisa Su Çalıştayı’ başladı. “Bir Damla Su, Geleceğin Umudu” sloganıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi, Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü birlikteliğinde bu yıl ilki yapılan çalıştay 2 gün sürecek. Çalıştaya, CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez, Kula Belediye Başkanvekili Semra Gündüz, Vali Yardımcısı Mustafa Özkaynak, CHP İl Başkanı İlksen Özalper, MASKİ Genel Müdürü Talat Postacı, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları, daire başkanları, ilgili kurumların müdürleri ve amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Su konusunun hayati öneme sahip olduğunu söyleyen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, “Hayatımızda suyun olmadığını varsayalım. Ya da, günlük sadece 50 litre su ile yaşamak zorunda kaldığımızı, bu sorunları çözemediğinde günlük 25 litre suyla yaşamak zorunda kalan insanlardan olduğumuzu düşündüğümüzde inanın ki uykularımız kaçıyor. Önümüzdeki 10 yıl içerisinde susuzluktan kaynaklı göçlerin olacağı, dünyada su savaşlarına doğru gittiğimiz günler maalesef kapımızda. 100 milyondan fazla insanın iklim mültecisi olabileceği, su savaşlarının başlayabileceği, insanlık tarihinin gördüğü en büyük yıkımın yaşanabileceği uyarısını yapmak zorundayız. Su konusunda herhangi bir önlem almazsak yakın tarihte dünyamızda yaşayacağımız sorunlardan bir tanesi olduğunu asla ve asla göz ardı edemeyiz. 20 yıl önceye kadar Türkiye’de kişi başına düşen su miktarı yılda 4000 metreküptü. Şuan 1500 metreküpe kadar düşmüş durumda! 10 yıl, 20, 30 yıllık süreçte Güney Afrika’nın yaşadığı bu sorunu biz de Türkiye olarak yaşayabiliriz. Bunu görmezden asla ve asla gelemeyiz” dedi.

“GEDİZ OVASI KURAKLIK İLE KARŞI KARŞIYA”

Zeyrek, su sorununa yaptığı vurgusunda, “Ülkemizin en bereketli toprakları olarak bilinen, ne ekersen yetişir diye övündüğümüz Gediz ovası kuraklıkla karşı karşıya. 15-20 yıl önce 10-15 metrede, kazma vurduğumuzda çıkan su, artık yerin derinliklerine, 250-300 metrelere kadar inmiş durumda. Manisa’mda maalesef suyumuzu sondajlarla elde ediyoruz. Başka bir yolumuz ve yöntemimiz yok. Ama sondajla su elde etmek, sondaj sayısını arttırmak maalesef bu soruna bir çözüm değil. Çünkü yerinde ve doğru ekin haritasını oluşturamamak, su kaynaklarına ve yer altı su haritasına göre tarımımızı belirleyememek yarınlarımıza yaptığımız en büyük ihanetlerdendir” dedi.

Zeyrek, “Su bizim yarınlarımıza bırakacağımız en büyük miraslarımızdan biridir. Bu mirasımıza sahip çıkmamız lazım. Tıpkı ormanlarımıza sahip çıktığımız gibi suyun da değerini ve önemini burada bulunan herkes biliyor. Başta yağmur suyu hasadı olmak üzere, su geri dönüşümünü bir an önce hayata geçirmeliyiz. Bu çalıştayımızı da bundan dolayı çok önemsiyorum. Aramızda çok değerli hocalarımız var. Hocalarımızın bize bu konuda ışık tutacağını öngörüyorum. Biz de Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü olarak hocalarımızla bundan sonraki süreçte suyumuza sahip çıkma adına birlikte adım atacağımızı belirtmek istiyorum. Sizlerle birlikte yarınlarımıza artı 1 damla suyu hep birlikte bırakalım” dedi.

Zeyrek, benzer çalıştayların daha önce yapıldığını ancak hepsinin rafa kalktığını söyledi. “Ben bu çalıştayın eyleme dönebilmesi için gerekli her türlü adımı atacağım” Başkan Zeyrek, tüm kurumlara paydaş olması çağrısında bulundu. Zeyrek, “Su bizim yarınlara bırakacağımız bir şeydir. Bir tek kurumun veya şahsın önderliğinde yapılacak olan bir şey değildir. Bu bildirgenin sonuçlarını ben şehrin önderlerine tek tek kendim gidip anlatacağım. Biz temiz bir Gediz, musluklardan akan içilebilir bir temiz suyu hayal ediyoruz. Manisa’mızın su konusunda da sorunlarını çözüm noktasında ilime ve bilime önem veriyoruz” diye konuştu.

Manisa’daki su sorunlarına değinen MASKİ Genel Müdürü Talat Postacı, suyun hayatın kaynağı ve tüm canlılar için vazgeçilmez olduğunu söyledi. İklim değişikliği, yanlış su yönetiminin birçok kentte su kıtlığına yol açtığını söyleyen Postacı, “Su kaynaklarının kirlenmesi, su israfı, su yönetiminde merkeziyetçilik sorunları var. Kentteki su sorunlarına çözüm üretmek için yok yönlü bir yaklaşım benimsemeliyiz. Su kaynaklarının korunması ve etkin kullanımı, akıllı su yönetim sistemleri, katılımcı su yönetimi ve iklim değişikliğine uyum gerekmektedir. Sonuç olarak, kentimizdeki su sorunları, sadece teknik bir mesele değil, aynı zamanda sosyal, ekonomik ve çevresel bir sorundur. Bu sorunların çözümü için tüm paydaşların işbirliği içinde çalışması ve sürdürülebilir çözümlere yönelik ortak bir vizyon oluşturulması gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

ÇALIŞTAY’DA KONUŞMACILAR SÖZ ALDI

Yapılan protokol açılış konuşmalarının ardından çalıştayın moderatörlüğünü yapan İstanbul Teknik Üniversitesi Prof. Dr. Hüseyin Erdem Görgün, çalıştayın tanıtımı, amacı ve özellikleri hakkında bilgilendirme yaptı. Görgün’ün ardından Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Havza Yönetimi Dairesi 3. Bölge Havza Planları Çalışma Grubu Sorumlusu Gökçen Gökdereli, Gediz Havzası ve yeraltı sularıyla ilgili bilgileri paylaştı. Gediz Havzası için 3360 adet tedbir önerilerini ve maliyetleri hakkında bilgiler verdi. Dokuz Eylül Üniversitesi’nden Prof. Dr. Azize Ayol, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nden Doç. Dr. Bedri Kurtuluş, Necmettin Erbakan Üniversitesi’nden Doç. Dr. Sevim Seda Yamaç, Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nden Doç. Dr. Ahmet Burak Büyükcivelek ise ‘Su Yönetimi İçin Akademi Ne Diyor’ konusunda bilgiler verdi.