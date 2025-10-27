100 muhtardan yalnızca 3'ü kadın

Haber Merkezi

Türkiye genelinde yaklaşık 50 bin muhtarlık bulunmasına rağmen 2024 yılı itibarıyla kadın muhtarların sayısı yalnızca bin 680. Bu oran, toplam muhtarların yalnızca yüzde 3,3’ü. Yani her 100 muhtardan sadece 3’ü kadın. Kadın Adayları Destekleme Derneği (KA.DER) "Bu tablo, ne yazık ki bizlere kadınların yerel yönetimlerdeki karar mekanizmalarına katılımında yapısal engellerin sürdüğünü gösteriyor" dedi.

26 Ekim Kadın Muhtarlar Günü nedeniyle açıklama yapan KA.DER, "Kadınların köy ve mahalle muhtarı seçilme hakkını kazandığı bu tarih, Türkiye’de yerel siyasetin önemli dönüm noktalarından biridir. 1933’te Aydın Demircidere’de Gül Esin’in Türkiye’nin ilk kadın muhtarı seçilmesinden bu yana 92 yıl geçti. Ancak bugün hâlâ kadınların yerel yönetimlerdeki temsili eşitlikten çok uzakta" denildi. Açıklamada, özetle şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye genelinde yaklaşık 50 bin muhtarlık bulunmasına rağmen 2024 yılı itibarıyla kadın muhtarların sayısı yalnızca 1.680. Yani her 100 muhtardan sadece 3’ü kadın. Bu tablo, ne yazık ki bizlere kadınların yerel yönetimlerdeki karar mekanizmalarına katılımında yapısal engellerin sürdüğünü gösteriyor. Kadın muhtarlar, yalnızca seçilmiş birer yerel yönetici değil; mahallelerinde dayanışmanın, güvenin ve değişimin öncüsü. Her bir kadın muhtar görev yaptığı mahallede yüzlerce kadına umut ve cesaret aşılıyor, kadınlarla dayanışmayı büyütüyor. Kurdukları dayanışma ağlarıyla birbirlerinden güç alan kadınlar, sorunlara ortak çözümler üreterek, siyasete katılımda diğer kadınlara örnek oluyor. KA.DER olarak inanıyoruz ki: kadınların yerel siyasette yalnız yürümemesi, dayanışma ağlarının kurulması demokrasiyi güçlendirir. Her kadın muhtar, diğer kadınlar için bir kapı aralar. Kadın dayanışması büyüdükçe, eşit temsil ulaşılabilir hale gelir. Eşit temsil, kadınların birbirine omuz verdiği yerden başlar. Kadın dayanışması, mahalleleri, kentleri ve demokrasiyi güçlendirir."