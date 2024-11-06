100 okul nerede?

Ebru ÇELİK

Maraş merkezli depremlerin üzerinden 21 ay geçmesine karşın Maraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde yıkılan 18 okulun yerine biri dahi yapılmadı. Eğitime ara vermek durumunda kalan öğrenciler bölgedeki okullara dağıtıldı, bazıları ise aylardır konteynerlerde eğitim görüyor.

Öğretmenler ve veliler ilçedeki çocukların eğitimden koptuğuna dikkat çekerek, yıkılan okulların yerine yenisinin yapılmamasına tepki gösterdi. Veliler ise kış aylarında öğrencilerin köylerden merkeze gitmek zorunda kalacağını söyleyerek sistemi eleştirdi.

Dulkadiroğlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Mart, depremden önce de tehlikeli olduğu gerekçesiyle bazı okulların yıkıldığını söyledi. Yıkılan binaların ardından yürütülen ihale ve yapım sürecinin yavaş ilerlediğini söyleyen Mart şu ifadeleri kullandı:

“Siyasilerin sürecin hızlanması için yetkililere baskı yapması gerekiyor. Geçtiğimiz yıl güçlendirme amaçlı yıkılan bir okulumuzun inşasının uzun sürmesi üzerine yurttaşlar eylem yapmıştı ve okulun yapım aşaması hızlanarak tamamlanmıştı. Aslına baktığımızda sadece Dulkadiroğlu ilçesinde değil Maraş’ın tümünde eğitim sorunu bulunuyor. Bizim 18 okulumuzun yapılmasıyla sorun çözülmeyecek. Kentte yapımına başlanmayan neredeyse 100 okul var. Okulların inşa sürecinin yavaş olmasının sebebi tabii ki ekonomi. Bir diğer sebep ise bölgemizde 5 yıllık bir inşaat süreci var ve inşaat işçileri için bu bir rahatlık sağlıyor. İnşaat süreci diğer illerdeki gibi Maraş’ta da yavaş ilerliyor.”

Maraş CHP İl Başkanı Ünal Ateş ise depremzede öğrencilerin 45 kişilik sınıflarda eğitim görmesinin öğretmen ve veliler tarafından tepkiyle karşılandığına dikkat çekti. Ateş, “Bazı okullarda derslikler boşken bazı okullarda ise yığılmalar oluyor. Planlama hatası yüzünden hem öğrenciler hem de öğretmenler sorun yaşıyor” dedi.

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18 OKUL BİNASI YIKILDI

Depremle ağır hasar alan ve yıkılan 18 okulun isimleri şöyle:

• Kahramanmaraş Anaokulu

• Nene Hatun Anaokulu

• Kayabaşı İlkokulu

• Beylerbeyi İlkokulu

• Fatih İlkokulu

• İstiklal İlkokulu

• Şehit Mıllış Nuri İlkokulu

• Şehit Öğretmenler İlkokulu

• Şerefoğlu Uzunkışla İlkokulu

• 5 Nisan Ortaokulu

• Atatürk Ortaokulu

• Arslanbey Ortaokulu

• Kahramanmaraş Ortaokulu

• Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu

• Malik Ejder İmam Hatip Ortaokulu

• Beylerbeyi İlkokulu

• Kahramanmaraş Anadolu Lisesi

• Sevim Şirikçi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Ek Binası ve Eski Turan İlkokulu