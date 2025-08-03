100 TL’nin 75’i şirketlere aktı

Elektrik dağıtımında özelleştirmenin yarattığı acı tabloyu ortaya koyan bir yeni veri daha açığa çıktı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın 2025 yılının ilk yarısına yönelik açıkladığı veriler, çarpıcı tabloyu gözler önüne serdi.

AKP iktidarlarında eğitimden sağlığa, ulaşımdan enerjiye kadar kritik çok sayıda alan sermayenin kucağına bırakıldı. Hoyrat özelleştirmelerden, elektrik dağıtım işi de payını altı. İktidar, 2013 yılında elektrik dağıtım işini tamamıyla özel sektöre devretti.

BÜTÇE ALTÜST

Elektrikte özelleştirmelerin ardından yurttaşlar fahiş faturalar ile karşı karşıya kalırken kamu bütçesi de altüst oldu. Elektrik dağıtım şirketleri, sokak ve caddelerin aydınlatılması karşılığında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan da fahiş ödemeler aldı. Bakanlığın 2025’in ilk yarısında imza attığı harcamaların detaylarının paylaşıldığı Mali Durum ve Beklentiler Raporu’na göre, elektrik dağıtım şirketlerine altı ayda aktarılan para, 10 milyar TL'yi aştı.

FATURA KABARIK

2025 yılında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na, 45 milyar 332 milyon 20 bin TL ödenek tahsis edildi. Bakanlığın toplam 45,3 milyar TL’lik bütçeden 2025’in ilk yarısında 15 milyar 252 milyon 138 bin TL harcadığı belirtildi. Toplam 15,2 milyar TL’lik harcamanın yüzde 75’inin, elektrik dağıtım şirketlerine, “Genel Aydınlatma Ödemesi” adı altında aktarılan paradan kaynaklandığı bildirildi. Buna göre, sokak ve caddelerin aydınlatılması karşılığında elektrik dağıtım şirketlerine bakanlık kasasından, altı ay için 11 milyar 455 milyon 416 bin TL aktarıldı.

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ÇARPICI ARTIŞ

Yalnızca 2025’in ilk yarısı için 11,4 milyar TL aktarılan elektrik dağıtım şirketlerine 2021-2024 döneminde yapılan ödemeler ise yıllara göre şöyle sıralandı:

2021: 2 milyar 961 milyon 630 bin TL

2022: 10 milyar 471 milyon 504 bin TL

2023: 23 milyar 627 milyon 763 bin TL

2024: 32 milyar 515 milyon 775 bin TL