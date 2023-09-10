100. Yıl Cumhuriyet Açık Hava Türkiye Okçuluk Şampiyonası, Antalya'da sona erdi
Antalya'da düzenlenen 100. Yıl Cumhuriyet Açık Hava Türkiye Okçuluk Şampiyonası tamamlandı.
Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, federasyonun 2023 yılı faaliyet programında yer alan organizasyona 349 sporcu katıldı.
Şampiyonaya kayıt yaptıran sporcular, klasik yay ve makaralı yay kategorilerinde şampiyonluk için mücadele etti.
Organizasyonda madalya kazanan sporcuların isimleri şöyle:
Klasik yay kadınlar:
Altın: Dünya Yenihayat
Gümüş: Yasemin Ecem Anagöz
Bronz: Ece Aleyna Öztürk
Klasik yay erkekler:
Altın: Efe Gürkan Maraş
Gümüş: Harun Kırmızıtaş
Bronz: Mustafa Özdemir
Makaralı yay kadınlar:
Altın: Hazal Burun
Gümüş: Emine Rabia Oğuz
Bronz: Helin Satıcı
Makaralı yay erkekler:
Altın: Batuhan Akçaoğlu
Gümüş: Emircan Haney
Bronz: Egemen Uslu
Klasik yay kadın takımı:
Altın: Alçin Duru Akboğa, Aslı Er, Duru Uluçay
Gümüş: Beril Aydınlar, Ezgi Başaran, Yağmur Şahin
Bronz: Elif Berra Akkır, Gizem Özkan, Nisanur Pınar
Klasik yay erkek takımı:
Altın: Emirhan Orunoğlu, Kutay Tek, Hamza Yücel
Gümüş: Musa Arzuman, Harun Kırmızıtaş, Muhammed Abdullah Yıldırmış
Bronz: Berkay Akkoyun, Ali Aydın, Toprak Türker
Klasik yay karışık takım:
Altın: Defne Derebaşı, Yunus Emre İspir
Gümüş: Naile İremsu Çevak, Ayaz Kocagöz
Bronz: Yasemin Ecem Anagöz, Samet Ak
Makaralı yay kadın takımı:
Altın: Hazal Burun, Ecesu Demircan, Songül Lök
Gümüş: Ayşenur Fenerci, Emine Rabia Oğuz, İpek Tomruk
Bronz: Bürge Nazra Baran, Derya İpek Okyar, İnci Saracık
Makaralı yay erkek takımı:
Altın: Batuhan Akçaoğlu, Mustafa Veysel Ekinci, Yağız Sezgin
Gümüş: Yunus Emre Arslan, Seyit Hasarpa, Egemen Uslu
Bronz: Efe Diril, Kerem Efe Sütsever, Yakup Yıldız
Makaralı yay karışık takım:
Altın: Hazal Burun, Emircan Haney
Gümüş: Sahra Seher Karagöz, Yakup Yıldız
Bronz: Şeydanur Utuş, Haydarcan Yıldırım