100 yıl da geçse mücadele sürecek

Cumartesi Anneleri, 27 Mayıs 1995’ten bu yana gözaltında kaybedilen, katledilen, işkence görmüş cansız bedeni ülkenin ücra bir köşesindeki kimsesizler mezarlığına gömülen ya da hiç bulunamayan evlatları ve yakınları için direniyor. Karanfiller donatabilecekleri bir mezar yeri olmayan veya kemiği dahi bulunamayan yakınları için yas tutma, hesap sorma hakkı elinden alınan Cumartesi Anneleri, “Mezar yerimiz” dedikleri Galatasaray Meydanı’nın yasaklanmasıyla sayısız kez darbedildi, gözaltına alındı. Tam 30 yıl önce söyledikleri “Çocuğum nerede?” sorusu ise bugün hâlâ memleketin sokaklarında, yurttaşların kulaklarında yankılanıyor.

Annelerin bu mücadelesi 17-31 Mayıs Gözaltında Kayıplara Karşı Mücadele Haftası'nda hatırlanıyor. Bu hafta Gazi Mezarlığı'nda Hasan Ocak ve Rıdvan Karakoç Mezar Ziyareti ile başladı. Kayıp yakınları bu haftada yıllarca yaşadıklarını ve mücadelelerini BirGün'e anlattı.

BABASININ YAŞINDA

Babası HADEP Silopi İlçe Başkanı Serdar Tanış 2001 yılında kaybedildiğinde henüz 1 yaşında bile olmayan Diyar Tanış, şimdi babasının kaybedildiği 26 yaşında.

"Ne olursa olsun babamın akıbetini sormaktan vazgeçmeyeceğim" diyen Tanış, "Babamı benden alanlar, yirmi altı yılımı aldılar. Babamla birlikte çocukluğumu da kaybettiler. Hayatımı elimden aldılar" dedi.

"24 senedir babamın akıbeti hakkında maalesef hiçbir sonuca ulaşamadık" diyen Tanış, "Babamın faileri belli olmasına rağmen iç hukukta açtığımız tüm davalar reddedildi. Aradan bin yıl dahi geçse babam ve gözaltında kaybedilen binlerce kişinin akıbeti açıklanana kadar bu mücadele sürecek. Kayıplar haftası vesilesiyle kayıp yakını olarak gözaltında kaybedilen tüm kişilerin akıbeti açıklansın" dedi.

Diyar Tanış

ÖMRÜMÜ ADADIM

41 yaşındaki 3 çocuk babası Abdülmecit Baskın, Ankara Altındağ Nüfus Müdürüydü. 30 Eylül 1993 tarihinde, makamından çıktıktan sonra özel harekat polisleri tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alındığı inkar edilen Baskın’ın, 3 Ekim 1993 tarihinde sorgulandıktan sonra ateşli silahla öldürülmüş, elleri arkadan bağlı cansız bedeni bir çiftçi tarafından Gölbaşı mevkinde bulundu.

Babası Abdülmecit Baskın katledildiğinde henüz 5 yaşında olan Eren Baskın ise, "Ömrümü ve hayatımı sorumluların yargılanmasına adadım. Babamın katillerinin adil bir yargı ile yargılanmalarını istememden ötürü şiddete maruz kaldım, yargılandım ve cezalar aldım. Ama hiç bir zaman bir gün yüzleşeceğimize dair umudumu kaybetmedim. Her ne kadar bu süreçte hukuki olarak devlet kendi yarattığı katillerini koruyor olsa da bizler için bu mücadele asla bitmedi bitmeyecek. Onurlu bir barışın gerçekleşmesi için önce toplumsal uzlaşı ve geçmişte yaşanmış failimeçhul cinayetlerin müsebbipleri ile yüzleşme gerekiyor. Arjantin de, Almanya da, Fransa da geçmişte yaşanan organize acılara karşı yürütülen mücadele kazandı. Düşünün ki auschwitz toplama kampında yaşamını kaybeden kişilerin ailelerine psikolojik destek verilmeye başlandı. İşte tam da bu şiarla 17-31 kayıplar haftasında hükümetin bir adım atmasını bekliyoruz. Jitemci artıkların bir an önce adil bir yargılama ile hakkettikleri cezaları alması için atılacak adımların arkasında olacağız. Değil 30 yıl, 100 yıl bile geçse kayıplarımız için adalet aramaktan vazgeçmeyeceğiz" şeklinde konuştu.

Eren Baskın

32 yaşındaki Ayten Öztürk Dersim'in Mazgirt ilçesine bağlı Akpınar’daki Tunceli İl Özel İdaresi’ne ait bir fabrikada çalışıyordu. 27 Temmuz 1992 akşamı mesai çıkışı sonrası içinde 4 kişi bulunan beyaz bir arabayla kaçırıldı. 13 gün sonra Elazığ Karşıyaka Kartaltepe mevkiindeki boş arazide gömülü olarak bulundu. Bedeni parçalanmış, gözleri oyulmuş olan Ayten’in kimlik teşhisi ancak giysilerinden yapılabildi.

Ayten Öztürk’ün babası Hıdır Öztürk o günden bugüne adalet taleplerini hiç bırakmadı. Öztürk, “Kızımın katilleri Jitem mensubu Yeşil kod adlı Mahmut Yıldırım ve ekibidir. Her şey dosyada mevcut. Yeşil hala kayıp. Diğer kişiler hala Türkiye’de yaşıyorlar. Bu kişiler hakkında gerekli işlemin yapılmasını talep ediyorum. Kaç yıldır adalet diyoruz ancak sonuç alamıyoruz. Bir acılı baba olarak devlete yalvardık ancak hiçbir türlü yardımcı olmadılar. Artık bu zulüm yeter” ifadelerini kullandı.

Ayten Öztürk

KUŞAKLARCA AKTARILACAK

İstanbul’da 1992 yılında üniversite öğrencileri Hüsamettin Yaman ve Soner Gül gözaltına alındıktan sonra kendilerinden bir daha haber alınamadı. 19 Aralık 2011 tarihinde, özel harekât polisi Ayhan Çarkın’ın infazlar ve kayıplarla ilgili itiraflarının kamuoyuna yansıması üzerine Çarkın, Yaman ve Gül’ü gözaltına aldıktan sonra ormanlık bir alanda sorgulayıp infaz ettiklerini anlattı.

Yaman'ın kardeşi Feyyaz Yaman, "5 Aralık’ta da annemi kaybettik. Annem her senenin yıl takviminde Hüsamettin’in doğum gününü gösteren gününe yazı yazardı. Annem Hüsamettin’in öldüğüne hiç inanmadı. Annem en son bu yılın takvim yaprağına 'Hüsamettin’i de toprağı çok da seviyorum. Artık Hüsamettin’le toprakta buluşalım' diye yazmış. Annem oğluna toprakta kavuştu. Bu coğrafya anneleri babaları sadece sevdiklerinden değil cansız bedenlerinden de ayrı düşüren bir coğrafya. Bu meydanda bunun acılarını hukukunu yıllardır dile getiriyoruz. Ama muktedirler bilsinler ki bu hukuksuzluğun hesabını mutlaka verecekler. Bizden sonraki kuşaklar da bu hukuksuzluğun peşinde olacak" diye konuştu.

Feyyaz Yaman

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YAPILACAK ETKİNLİKLER

17-31 Mayıs Gözaltında Kayıplara Karşı Mücadele Haftası'nda bir dizi etkinlik gerçekleştirilecek.

• 20 MAYIS SALI – 20:00

Kadıköy Sineması, Film gösterimi - Hâlâ Buradayım (I’m Still Here)

• 24 MAYIS CUMARTESİ – 12:00

Galatasaray Meydanı, Cumartesi Anneleri 1052. Hafta Basın Açıklaması

• 24 MAYIS CUMARTESİ – 17:00

Majestik Sineması, Film gösterimi - Dargeçit

• 27 MAYIS SALI – 18:00

Bilim Beyoğlu, Panel - Cumartesi Anneleri 30. Yıl: Cezasızlık ve İnkarın Gölgesinde Kayıpları Aramak

• 31 MAYIS CUMARTESİ – 12:00

Galatasaray Meydanı, Cumartesi Anneleri 1053. Hafta Basın Açıklaması