100. yılını kutlamaya hazırlanan İnkilap Kitabevi'nde değişim

99 yıldır edebiyat dünyasına yön veren İnkılâp Kitabevi’nde, 100. yıla doğru değişim rüzgârları eserken; 24 yıldır İnkılâp Kitabevi çatısı altında emek veren, son 17 yıldır ise CEO görevinde bulunan Aren Şenorkyan, 3. kuşaktan devraldığı sorumluluğu 4. kuşağa devretti.

Devir töreninde şirket sahiplerinden Arman Fikri, yıllara yayılan emeği ve katkıları için Aren Şenorkyan’a teşekkürlerini sunarken; yeni CEO Mark Fikri’ye başarı dileklerini iletti.

Mark Fikri, İnkılâp Kitabevi ailesine hitaben yaptığı konuşmada değişim, yenilik ve ilerleme vurgusu yaparak; geçmişten devraldıkları köklü mirası çağın dinamikleriyle buluşturan, güçlü bir yayın vizyonuyla yollarına devam edeceklerini ifade etti.