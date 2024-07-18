100 yıllık ağaçlara 6 bin TL’ye kıydılar!

Vakıflar Genel Müdürlüğü, zeytinliği konut yapılması için ihaleye çıkardı. 100 yaşındaki zeytin ağaçlarının tanesine 6 bin TL bedel biçildi. Ardından ağaçlar söküldü ve kesildi. Araziye dört bloklu 48 daire inşa edilecek.

Çevre katliamlarına her geçen gün bir yenisi ekleniyor. Ağaçlar, yerini betona bırakırken bir ağaç katliamına da Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün imza attığı anlaşıldı. Vakıflar Genel Müdürlüğü 2023 yılında Balıkesir Edremit’teki bulunan zeytinlik için “kat karşılığı yapım ihalesi” düzenledi. Avcılar Mahallesi’ndeki yaklaşık 8 bin metrekare büyüklüğündeki zeytinliğe 48 dairelik dört blok inşa edileceği açıklandı.

İhale ilanında konut inşa edilecek alandaki ağaçların durumuna dair de bazı bilgilere yer verildi. İlanda, alanda “Daha önce 100 yaş civarında 115 zeytin ağacının yer aldığı, yeni kayıtlara göre ise 71 zeytin ağacının bulunduğu” ifade edildi. Konut yapılması için “Uygun olan ağaçların sökülerek başka bir alana dikilmesi; durumu, mevsim koşulları ve diğer nedenlerle dikimi müsait olmayan ağaçlar için de ağaç başı 6 bin TL’nin Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne ödenmesi” istendi.

3 Mart 2023 tarihinde düzenlenen ihaleyi kimin aldığı ise açıklanmadı. Uydu görüntülerinde de alandaki ağaçların kesildiği veya söküldüğü anlaşılıyor.

BİRGÜN UYARMIŞTI

BirGün, 25 Temmuz 2023 tarihinde de “Binlerce zeytin ağacı tehlikede” başlığıyla yayımlanan haberde Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne ait zeytinliklerin ranta açılacağını duyurmuştu. Yıllardır kamuya ait zeytinliklerden elde edilen zeytinler ile zeytinyağı, zeytin ile sabun gibi ürünler üreten ve bunların satışını yapan Vakıflar Genel Müdürlüğü, geçen yıl tartışmalı bir karara imza attı. Müdürlük, Balıkesir Edremit’teki fabrikasının kapısına kilit vurdu.

Üretim yapılan, personel ile fabrikanın bağlı olduğu Ayvalık Vakıf Zeytinlikler İşletme Müdürlüğü için tasfiye, yani kapatma kararı alındı. Kapatılan İşletme Müdürlüğü’ne bağlı 14 bin dekar arazide yaklaşık 165 bin adet zeytin ağacı bulunuyor. Bu zeytinlikler tatil beldesi olan Ayvalık, Burhaniye, Havran, Küçükkuyu, Altınoluk ve Edremit’te yer alıyor. Bu nedenle de tatil beldelerindeki milyonlarca lira değerindeki zeytinliklerin ranta açılmasından endişe ediliyordu.