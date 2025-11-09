1000'inci maç, aynı rakip, aynı hikâye: Pep Guardiola ile Liverpool karşı karşıya

Pep Guardiola, City kariyerinde bininci maçına Liverpool karşısında çıkmaya hazırlanırken İngiltere futbolunun son on yılına yön veren rekabet yeniden sahne alıyor. Son sekiz Premier Lig şampiyonluğunun altısını Manchester City, ikisini Liverpool kazandı. Bu sezon ise tablo tersine dönmüş durumda; zirvede Mikel Arteta’nın Arsenal’i var, City ve Liverpool ise avcı konumunda.

BBC Sport'un Futbol Başyazarı Phil McNulty'nin makalesinde yer alan bilgilere göre Guardiola, Arsenal’in son dönemdeki yükselişine saygı duyduğunu ancak yarışın henüz yeni başladığını belirterek şunları söyledi:

“Son iki üç yıldır Arsenal olağanüstü bir proje yürütüyor. Ancak kimse kasım ayında ligi kazanmaz, sadece kaybedebilir. Futbol bir haftada değişir; geçen hafta Liverpool için ‘felaket’ deniyordu, şimdi iki maç kazandılar ve ‘geri döndüler’ deniyor. Her sezonun inişleri çıkışları olur.”

Arsenal’in Sunderland deplasmanında uzatmalarda kaybettiği iki puan, City ve Liverpool’a yeniden umut verdi. Guardiola, “Biz sadece kendi maçlarımızı kazanabilir ve yaklaşmaya çalışabiliriz” diyerek baskının farkında olduklarını söyledi. Liverpool teknik direktörü Arne Slot ise Guardiola’nın City’sine karşı oynayacak olmanın heyecanını gizlemedi:

“Şu an tabloya bakma zamanı değil. Amacımız mümkün olduğunca çok maç kazanmak ve gelişmek. City deplasmanı sezonun en zorlu sınavlarından biri; bu tür maçlar için yaşıyoruz.”

Slot’un yeniden kurduğu Gravenberch–Mac Allister–Szoboszlai orta sahası, son haftalarda hem Aston Villa hem de Real Madrid karşısında etkileyici bir performans sergiledi. Slot, özellikle Dominik Szoboszlai’nin “takımın enerjisini yukarı taşıdığını” söyledi.

HAALAND VS VAN DIJK

Manchester City’nin yıldız golcüsü Erling Haaland, Şampiyonlar Ligi’nde Borussia Dortmund ağlarını sarsarak bu sezon toplamda 27 gole ulaştı. Ancak Norveçli forvetin Liverpool’a karşı hâlâ galibiyeti yok. Haaland, Van Dijk’e karşı beş maça çıktı; üçünde yenildi, ikisinde berabere kaldı.

Eski Liverpoollu savunmacı Stephen Warnock, maçın kilidinin orta sahada çözüleceğini düşünüyor: “Liverpool’un Haaland’ı durdurmasının yolu City’nin pas kanallarını kesmekten geçiyor. Bu, Szoboszlai ve Mac Allister’ın pres gücüne bağlı.”

Eski İngiltere forveti Chris Sutton ise bu eşleşmenin kişisel bir mücadeleye dönüştüğünü söylüyor: “Van Dijk için bu maç gurur meselesi olacak. Savunma hattı çok eleştirildi, Haaland’ı durdurmak istiyor. Ancak Haaland da kariyerinin bu döneminde kendini kanıtlamak için sahaya çıkacak. Durdurulamaz güç ile sarsılmaz duvarın çarpışmasını izleyeceğiz.”