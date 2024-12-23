1000 kadın Cengiz’e karşı

Haber Merkezi

Kazdağları’nda Cengiz Holding’in altın-bakır madenine karşı kadınlar eylem yaptı. “1 Kadındık 1000 kadın olduk” sloganıyla bir araya gelen kadınlar şirketlerin rantına hizmet eden anlayışa karşı çıktı, “Madeni sana açtırtmayacağız” dedi.

Siyasi iktidarın işbirliği içinde olduğu şirketlerin rantına hizmet eden anlayışına karşı hak mücadelesi veren kadınlar Kazdağları Ekoloji Platformu’nun çağrısıyla Kazdağlar’ında Cengiz Holding’in altın- bakır madenine karşı eylem yaptı.

Açıklamada, “Kadınlar adaletsiz, haksız ve zalim politikaların karşısında seslerini yükseltiyor. Uğradıkları şiddete boyun eğmiyor, sadece kendilerine değil, doğaya da tahakküm uygulayan bu sistemin karşısında öfkesini, haklı isyanını büyütüyor. İsyanın en önünde durmaktan çekinmiyor, korkmuyor. Kazdağları’nda 1 milyon ağacı yok eden Cengiz’e ve ortağı siyasi iktidara karşı kadınlar üzerlerine düşen bu sorumluluğu alıyor. 49 gündür, tehdit ve hakarete uğramayı göze alarak, canları pahasına, katledilen 5200 dönümlük ormanlık alanın içinde bu katliamı gerçekleştiren iş makinelerinin önünde duruyor. ‘Yürü git’ evine ne işin var dağda, ormanda diyene de dediğimiz gibi, biz değil Cengiz gidecek. Bu madeni sana açtırtmayacağız” denildi.