1000’inci haftada Galatasaray’da

Haber Merkezi

Yeni Zelanda’dan 39 Milletvekili Cumartesi Anneleri’nin 25 Mayıs eylemi için Erdoğan’a mektup yazarak 1000’inci haftada Galatasaray Meydanı’nda yapılacak etkinliğe izin verilmesini istedi. Artan çağrıların ve tepkilerin ardından AKP geri adım atmak zorunda kaldı. Galatasaray Meydanı Cumartesi Annelerine açıldı. Yeni Zelanda İşçi Partisi’nden Te Atatu Milletvekili olan Göç, Silahsızlanma ve Silahların Kontrolü Sözcüsü ve Dışişler Sözcü Yardımcısı Hon Phil Twyford, Cumartesi Anneleri için AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a mektup yazdıklarını duyurdu.

Sosyal medya hesabı X platformundan açıklama yapan Twyford, mektupla Cumartesi Anneleri’nin 1000’inci haftasında Galatasaray Meydanı’nda yapacakları etkinliğe izin verilmesini istediklerini belirtti. Twyford, gönderdikleri mektupta 39 vekilin imzasının olduğunu belirtti.

Twyford’un açıklaması şu şekilde: “Cumartesi Anneleri son 29 yıldır zorla kaybetme mağdurları adına seslerini yükseltiyor. Cumartesi Anneleri insan hakları konusunda önemli seslerdir. ”

TEOMAN’DAN SESLENDİRME

Sanatçı Teoman da Cumartesi Anneleri’nin Galatasaray Meydanı'ndaki nöbetinin 1000. haftası nedeniyle Bandista’nın “Benim Annem Cumartesi” şarkısını yeniden seslendirdi. Cumartesi Anneleri, Teoman'ın yorumunu sosyal medya hesaplarından "Sanatçı Teoman, söz ve müziği Bandista'ya ait olan 'Benim Annem Cumartesi' eserini Cumartesi Anneleri için yorumladı. #CumartesiAnneleri1000Hafta" notuyla yayınladı.

BU HAFTA MEYDANDALAR

AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Meclis Genel Kurulu'nda yaptığı açıklamada Cumartesi Anneleri'nin 1000'inci hafta eylemine izin verileceğini duyurdu. AKP'li Zengin yaptığı konuşmada, "Sayın Valimizle de teyit ettim. Kendileri bu toplantıyı gerçekleştirecekler" dedi.

Zengin, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Daha geniş bir katılımla bu hafta toplantılarını yapacaklar. Burada ince bir çizgi var. Bizim için Cumartesi Anneleri'nin hassasiyetleri, acıları önemli ama bu acılardan yola çıkarak bir farklı yöne yönelinmesine de bunun suiistimal edilmesine de müsaade etmemek gerekiyor. "