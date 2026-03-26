1001 Belgesel Film Festivali 10 yıl aradan sonra tekrar düzenlenecek

Belgesel Sinemacılar Birliği (BSB), 10 yıl aranın ardından 18. Uluslararası 1001 Belgesel Film Festivali’ni yeniden hayata geçirdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle gerçekleştirilecek festivalin basın toplantısı The Bank Hotel’de yapıldı. Toplantıya, BSB Sinema Eseri Sahipleri Meslek Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Bahriye Kabadayı Dal ile yeni dönem yönetim kurulu üyeleri Esin Özsal, Tufan Şimşekcan, Ozan Turgut ve Nilgün Yanık Demiroğlu katıldı.

BSB Sinema Eseri Sahipleri Meslek Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Bahriye Kabadayı Dal, Türkiye’de belgesel sinemanın hâlâ sınırlı imkânlarla ayakta kalmaya çalıştığını vurgulayarak, “25 yıldır bağımsız belgesel üretimini korumaya çalışıyoruz” dedi. Dal, 10 yıl aradan sonra yeniden düzenlenen 18. Uluslararası 1001 Belgesel Film Festivali’nin yalnızca bir gösterim alanı değil, aynı zamanda sektörün sorunlarını görünür kılmayı amaçladığını söyledi. 2014’ten sonra verilen aranın “büyük bir boşluk” yarattığını ifade eden Dal, bu yılki festivali “yeniden başlangıç” olarak tanımladı. Festivalin en önemli farkının belgeselciler tarafından organize edilmesi olduğunu vurguladı.

Toplantıda, belgesel filmlerin izleyiciye ulaşamaması da önemli bir sorun olarak gündeme geldi. Dal, “Binlerce belgesel üretiliyor ama bunları izleyiciyle buluşturacak alan yok” diyerek televizyon kanalları ve dijital platformlardaki gösterim krizine dikkat çekti.

Festival Direktörü Nilgün Yanık Demiroğlu, bu yılın temasını “birlikte dayanışma” olarak açıkladı. Demiroğlu, “Belgesel üretimi büyük ölçüde dayanışma ile mümkün oluyor. Bugün hem sektörde hem dünyada buna her zamankinden daha fazla ihtiyaç var” dedi.

Programda ekolojik yıkım, kadın hakları ve insan hakları gibi başlıklar öne çıkarken, uluslararası seçkide farklı coğrafyalardan benzer krizleri ele alan filmler yer alıyor. Açılış filminde ise İran’da seçilmiş bir kadın belediye meclis üyesinin mücadelesi anlatılıyor.

Festivalde bu yıl yapay zekâ ile üretilen belgeseller de özel bir başlık olarak yer alıyor. Gösterimlerin ardından yapılacak söyleşilerde, belgeselde gerçeklik ve etik tartışmaları ele alınacak.

Festival programında yerli belgesellerin yanı sıra farklı coğrafyalardan yapımlar da yer alıyor. İran, ABD, Hollanda, Katar ve Kanada ortak yapımı filmlerin yanı sıra Romanya ve Bosna-Hersek’ten yapımlar ile Filistin’e odaklanan belgeseller de izleyiciyle buluşacak.

Yarışma bölümü bulunmayan festival, daha az görünür olan belgeselleri izleyiciyle buluşturmayı hedefliyor. Film gösterimleri dışında tüm etkinliklerin ücretsiz olduğu festivalde, bilet fiyatları tam 80 TL, öğrenci 20 TL olarak açıklandı 18. Uluslararası 1001 Belgesel Film Festivali, 30 Mart–5 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek festival gösterimleri ağırlıklı olarak Beyoğlu Sineması’nda olacak. Ayrıca etkinlikler ve bazı gösterimler İstanbul’un farklı noktalarında, özellikle AKM (Atatürk Kültür Merkezi) Yeşilçam Salonu’nda gösterimleri yapılacak.