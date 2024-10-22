100’ler kulübünün yeni üyesi Edin Visca olabilir

Spor Servisi

Süper Lig'de attığı golle Trabzonspor'un Başakşehir'i 1-0 mağlup etmesinde önemli rol oynayan Bosna Hersekli oyuncu Edin Visca, uzun yıllardır forma giydiği Türk futboluna renk katmaya devam ediyor.

Başakşehir'e Bosna Hersek ekibi Zeljeznicar'dan 2011-2012 sezonunda transfer olan ve burada 10,5 sezon geçiren 34 yaşındaki oyuncu, 2021-2022 sezonunun ara transfer döneminde 4,3 milyon avroya Trabzonspor'a katıldı. Visca, 1 sezon TFF 1. Lig'de olmak üzere Başakşehir ve Trabzonspor formalarıyla Türkiye'de 14. sezonunu geçirerek istikrarlı oyuncuların da başında geliyor.

Yalnızca attığı değil attırdığı gollerle de forma giydiği takımların hücumdaki yükünü çeken Visca, Türkiye'de 383 Süper Lig maçında rakip fileleri 99 kez havalandırdı. Bordo-mavili futbolcu, hafta sonunda Göztepe deplasmanında gol atması halinde ligde 100. golüne ulaşarak "Dalya" sevinci yaşayacak.