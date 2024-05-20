100’ü aşkın aydın, yazar, gazeteci ve sanatçıdan 1 Mayıs tutukluları için çağrı
Yasaklı 1 Mayıs’ın ardından tutuklanan 48 kişinin serbest bırakılmasını talep eden 100’ün aşkın aydın, yazar, gazeteci ve sanatçı, Hepsini Alacağız Kampanya Grubu’nun çağrısıyla bir imza metni kaleme aldı. Metinde, “1 Mayıs’ı tarihsel mekânı Taksim Meydanı’nda kutlamak suç değildir” vurgusu yapıldı.
100’ü aşkın aydın, yazar, gazeteci ve sanatçı Hepsini Alacağız Kampanya Grubu’nun çağrısıyla bir metin kaleme alarak 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde tutuklanan yurttaşların serbest bırakılmasını istedi.
Anayasa’nın 34. Maddesi’ndeki “Herkes, önceden izin almadan, silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir” ifadesinin hatırlatıldığı çağrı metninde, tutuklananların anayasal haklarının ihlal edildiği değerlendirmesi yapıldı.
“1 Mayıs’ı tarihsel mekânı Taksim Meydanı’nda kutlamak suç değildir” denilen açıklamada, hükümet, Taksim Meydanı’nın 1 Mayıs kutlamalarına açılması gerektiği yönündeki AYM kararına uymaya ve Anayasa’nın 34. maddesini dikkate almaya çağrıldı.
İmza metninin tamamı ve imzacı listesi şöyle:
“Hepsini Alacağız Kampanya Grubu’nun çağrısıyla bu metne imza atan bizler; 1 Mayıs Birlik, Dayanışma ve Mücadele Günü’nde anayasal haklarını kullanmak isteyen, aralarında genç insanların ve öğrencilerin bulunduğu 50 yurttaşımızın tutuklanmasını kabul etmiyoruz.
Anayasa Mahkemesi (AYM), 2023 yılında 1 Mayıs’ın Taksim Meydanı’nda kutlanmasının engellenmesinin hak ihlali olduğuna karar vermiş ve yasaklamanın Anayasa’nın 34. maddesi ile güvence altına alınan toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının engellenmesi olduğuna hükmetmiştir. Kararda ayrıca hükümetin görevinin işçilerin ve yurttaşların 1 Mayıs’ı “güvenli ve barış içinde kutlaması için gerekli önlemleri almak” olduğu vurgulanmıştır.
Anayasa’nın 34. maddesinde “Herkes, önceden izin almadan, silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir” denilmektedir.
2024 1 Mayıs’ında gözaltına alınarak tutuklu bulunan 48 kişinin anayasal hakları ihlal edilmektedir. 1 Mayıs’ı tarihsel mekânı Taksim Meydanı’nda kutlamak suç değildir.
Hükümeti Taksim Meydanı’nın 1 Mayıs kutlamalarına açılması gerektiği yönündeki AYM kararına uymaya ve Anayasa’nın 34. maddesini dikkate almaya çağırıyoruz. İlgili makamlardan tutuklanan 48 kişiyi beklemeksizin serbest bırakılmasını talep ediyoruz.”
⚡️ 1 Mayıs'tan, Taksim'den, arkadaşlarımızdan vazgeçmiyoruz!— Hepsini Alacağız! (@hepsinialacagiz) May 20, 2024
📢 100’ü aşkın aydın, yazar, gazeteci ve sanatçı #HepsiniAlacağız’ın çağrısıyla 1 Mayıs'ta tutuklananların serbest bırakılmasını istedi
📝 Çağrı metni ve imzacı listesi için:
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