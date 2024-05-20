100’ü aşkın aydın, yazar, gazeteci ve sanatçıdan 1 Mayıs tutukluları için çağrı

Yasaklı 1 Mayıs’ın ardından tutuklanan 48 kişinin serbest bırakılmasını talep eden 100’ün aşkın aydın, yazar, gazeteci ve sanatçı, Hepsini Alacağız Kampanya Grubu’nun çağrısıyla bir imza metni kaleme aldı. Metinde, “1 Mayıs’ı tarihsel mekânı Taksim Meydanı’nda kutlamak suç değildir” vurgusu yapıldı.

100’ü aşkın aydın, yazar, gazeteci ve sanatçı Hepsini Alacağız Kampanya Grubu’nun çağrısıyla bir metin kaleme alarak 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde tutuklanan yurttaşların serbest bırakılmasını istedi.

Anayasa’nın 34. Maddesi’ndeki “Herkes, önceden izin almadan, silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir” ifadesinin hatırlatıldığı çağrı metninde, tutuklananların anayasal haklarının ihlal edildiği değerlendirmesi yapıldı.

“1 Mayıs’ı tarihsel mekânı Taksim Meydanı’nda kutlamak suç değildir” denilen açıklamada, hükümet, Taksim Meydanı’nın 1 Mayıs kutlamalarına açılması gerektiği yönündeki AYM kararına uymaya ve Anayasa’nın 34. maddesini dikkate almaya çağrıldı.

İmza metninin tamamı ve imzacı listesi şöyle:

“Hepsini Alacağız Kampanya Grubu’nun çağrısıyla bu metne imza atan bizler; 1 Mayıs Birlik, Dayanışma ve Mücadele Günü’nde anayasal haklarını kullanmak isteyen, aralarında genç insanların ve öğrencilerin bulunduğu 50 yurttaşımızın tutuklanmasını kabul etmiyoruz.

Anayasa Mahkemesi (AYM), 2023 yılında 1 Mayıs’ın Taksim Meydanı’nda kutlanmasının engellenmesinin hak ihlali olduğuna karar vermiş ve yasaklamanın Anayasa’nın 34. maddesi ile güvence altına alınan toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının engellenmesi olduğuna hükmetmiştir. Kararda ayrıca hükümetin görevinin işçilerin ve yurttaşların 1 Mayıs’ı “güvenli ve barış içinde kutlaması için gerekli önlemleri almak” olduğu vurgulanmıştır.

Anayasa’nın 34. maddesinde “Herkes, önceden izin almadan, silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir” denilmektedir.

2024 1 Mayıs’ında gözaltına alınarak tutuklu bulunan 48 kişinin anayasal hakları ihlal edilmektedir. 1 Mayıs’ı tarihsel mekânı Taksim Meydanı’nda kutlamak suç değildir.

Hükümeti Taksim Meydanı’nın 1 Mayıs kutlamalarına açılması gerektiği yönündeki AYM kararına uymaya ve Anayasa’nın 34. maddesini dikkate almaya çağırıyoruz. İlgili makamlardan tutuklanan 48 kişiyi beklemeksizin serbest bırakılmasını talep ediyoruz.”

⚡️ 1 Mayıs'tan, Taksim'den, arkadaşlarımızdan vazgeçmiyoruz!



📢 100’ü aşkın aydın, yazar, gazeteci ve sanatçı #HepsiniAlacağız’ın çağrısıyla 1 Mayıs'ta tutuklananların serbest bırakılmasını istedi



📝 Çağrı metni ve imzacı listesi için:



🔗 https://t.co/DtblqEVrcc pic.twitter.com/mWM7gJu4r7 — Hepsini Alacağız! (@hepsinialacagiz) May 20, 2024

Yazar Abdulbaki Erdoğmuş

Yazar Abdullah Aysu

Abdurrahman Atalay

Diyarbakır Milletvekili Adalet Kaya

Doç. Dr. Ahmet Bekmen

Yazar Ahmet Ümit

Alper Taş

Yazar Altay Öktem

Yazar Arlin Çiçekçi

Dr. Öğr. Üyesi Aslı Kayhan

Dr. Öğr. Üyesi Aslı Takanay

Şair Ataol Behramoğlu

Arş. Gör. Aybala Ertekin

Yazar, Senarist Ayfer Tunç

Aysel Tekerek

Yazar Ayşegül Devecioğlu

Yazar, İletişimci Ayşen Şahin

Tunceli Milletvekili Ayten Kordu

Gazeteci Bahadır Özgür

Oyuncu Barış Atay

Yazar Barış İnce

Gazeteci Barış Terkoğlu

Yazar, Yönetmen, Oyuncu Berat Beyoğlu

Gazeteci Berkant Gültekin

Yönetmen, Oyuncu Bilge Can Göker

Prof. Dr. Birol Çaymaz

İzmir Milletvekili Burcugül Çubuk

Yazar Bülent Tekin

Gazeteci Candan Yıldız

İstanbul Milletvekili Celal Fırat

Dr. Öğr. Üyesi Cemil Yıldızcan

Doç. Dr. Ceren Sözeri

Diyarbakır Milletvekili Ceylan Akço Cupolo

Dr. Öğr. Üyesi Cihan Özpınar

Müzisyen Çağrı Sinci

İstanbul Milletvekili Çiçek Otlu

Avukat Çiğdem Akbulut

Yazar Dilek Yılmaz

Doç. Dr. Doğan Çetinkaya

Arş. Gör. Durusu Kadıoğlu

Avukat Efkan Bolaç

Gazeteci Elif Ilgaz

Oyuncu Emin Şentürk Suljič

Prof. Dr. Emine Beyza Üstün

Yazar Ender Helvacıoğlu

Yönetmen Enis Rıza Sakızlı

Yönetmen Emin Alper

İstanbul Eski Milletvekili Ercan Karakaş

Yazar, Yönetmen, Oyuncu Ercan Kesal

Yazar Ercüment Akdeniz

İstanbul Milletvekili Erkan Baş

Dr. Öğr. Üyesi Ertan Erol

Doç. Dr. Esra Mungan

Yazar, Doç. Dr. Fatih Yaşlı

Şanlıurfa Milletvekili Ferit Şenyaşar

Prof. Dr. Feryal Saygılıgil

Yazar Gaye Boralıoğlu

Prof. Dr. Gençay Gürsoy

Mardin Milletvekili George Aslan

Öğr. Gör. Göksu Coşkunlar

Gazeteci Gökçer Tahincioğlu

Dr. Öğr. Üyesi Görkem Doğan

Yönetmen, Oyuncu Gül Göker

Van Milletvekili Gülcan Kaçmaz Sağyiğit

Van Milletvekili Gülderen Varlı

Avukat Gülizar Tuncer

Müzisyen Güneş Demir

Doç. Dr. Hakan Yücel

Gazeteci Hakkı Özdal

Müzisyen Haluk Çetin

Müzisyen Haluk Tolga İlhan

Yazar Hatice Eroğlu Akdoğan

Bitlis Milletvekili Hüseyin Olan

İzmir Milletvekilli İbrahim Akın

Doç. Dr. İbrahim Alper Dizdar

TEGV Kurucusu İbrahim Betil

Şair İbrahim Karaca

Gazeteci İbrahim Varlı

İlhan Cihaner

Müzisyen İlkay Akkaya

Arş. Gör İlker Kafalı

Yönetmen İmre Azem

Gazeteci İrfan Aktan

Gazeteci İrfan Değirmenci

Gazeteci İsmail Arı

Prof. Dr. İzzettin Önder

Sendikacı Kamil Kartal

Gazeteci Kavel Alpaslan

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