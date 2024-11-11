‘103 arkadaşımızın kanı hâlâ bu meydanda’

Haber Merkezi

Ankara’da 10 Ekim 2015 tarihinde Ankara Gar Meydanı’nda düzenlenen “Barış ve Demokrasi” mitingine yönelik IŞİD’in gerçekleştirdiği saldırıda yaşamını yitiren 103 kişi katliamın 109’uncu ayında anıldı.

Tren Garı’nda yapılan anmada konuşan 10 Ekim Barış Derneği Eş Sözcüsü İshak Kocabıyık, "Sözümüzü kesmeye çalışanlara, yok sayanlara inat buradayız ve bu mücadelemiz başarıya ulaşıncaya kadar da burada olacağız. Sadece anıtla ilgili eksiklik değil, bu meydanın bir anıt meydanı olarak düzenlenmesini istiyoruz, bu anıtın burada yalnızlaştırılmasına izin vermeyeceğiz. 103 arkadaşımızın kanları hâlâ burada. Acısı, öfkesi, mücadeleleri hâlâ bizimle" dedi.