103 dernek Akbelen için ‘‘Santralı kapatın’’ dedi

Haber Merkezi

Muğla’da Akbelen Ormanı’nı yok eden Kemerköy-Yeniköy Termik Santralı’nın çevre izin ve lisans iptali için açılan davanın duruşması dün görüldü. Mahkeme 15 gün sonra kararını açıklayacak. Yaşam savunucusu 103 dernek, vakıf ve platform santralın çevre izninin iptalini istedi.

Duruşma öncesi yapılan açıklamada Muğla’nın kömürlü termik santrallerin hukuksuzca çalıştırılmaya devam edildiği vurgulandı. Açıklamada şöyle denildi: ‘‘Akbelen Ormanı’nı yok eden Yeniköy-Kemerköy Termik Santrali, dinamitlerle ekokırım suç mahallini giderek daha da genişletiyor. İkizköy, Karadam ve Karacahisar başta olmak üzere bölgedeki pek çok köyü yutmaya hazırlanıyor. Mücadeleye devam ediyoruz. Kömürün ve termik santralların yaratmış olduğu bu yıkıma karşı direnenler olarak herkesi köylerin, ormanların, havzaların, suların, gezegenin yok olmaya karşı attıkları çığlığa süresiz kulak vermeye çağırıyoruz.”

İKLİM ADALET İSTİYOR

Termik santralların kapatılması gerektiğine dikkat çekilen açıklamada “Gezegen, fosil yakıtların kullanımına son vermemiz gerektiğini gösteriyor. Sermayenin kâr hırsı tüm yaşam alanlarını yok ettikçe, kapitalist bu büyümenin sürdürülemez olduğu açığa çıkıyor. Doğa haklarını korumamızı bekliyor’’ denildi.