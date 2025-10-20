103 isimden DİSK yönetimine çağrı: Genel Merkezin Ankara'ya nakledilmesi kararından vazgeçin

DİSK Genel Merkezi'nin İstanbul’dan Ankara’ya taşınmasına kararına karşı 103 isimden ortak açıklama geldi.

Açıklamada, DİSK Genel Merkezi'nin Ankara'ya taşınma kararına karşı çıkılarak, "DİSK’in kurucuları, İstanbul’u merkez olarak seçerken bu kentin işçi sınıfı mücadelesinin kalbi olduğunu ve DİSK’in en temel ilkelerinin burada hayat bulduğunu göstermişlerdir" denildi.

DİSK yönetimine çağrı yapılan açıklamada, "DİSK Genel Merkezi’nin Ankara’ya nakledilmesi kararından derhal vazgeçiniz" ifadelerine yer verildi.

Açıklamanın tamamı şöyle:

"Bizler, aşağıda isimleri yer alan DİSK’e gönül vermiş kişiler; DİSK’e bağlı sendikaların başkanları, yürütme ve yönetim kurulu üyeleri, bölge temsilcileri ve işyeri temsilcileri olarak geçmişte DİSK’in her eyleminde, grevlerde ve direnişlerde önemli görevler üstlenmiş kişileriz.

DİSK’in kurucu Genel Başkanı ve büyük önderi Kemal Türkler’in yakın çalışma arkadaşları olarak, DİSK Genel Merkezi’nin Ankara’ya taşınmasına karşı olduğumuzu aşağıda sunduğumuz gerekçelerle belirtiriz.

DİSK’in kurucuları, İstanbul’u merkez olarak seçerken bu kentin işçi sınıfı mücadelesinin kalbi olduğunu ve DİSK’in en temel ilkelerinin burada hayat bulduğunu göstermişlerdir.

DİSK’in 17. Genel Kurulu’nda alınan karara gelirsek; bu karar, DİSK Ana Tüzüğü’ne uygun olarak alınmamıştır.

DİSK Ana Tüzüğü’nün 12. maddesi, genel kurulun yetki ve görevleri içerisinde tüzük değişikliğinin “delege tam sayısının üçte ikisinin (2/3) oyunu” gerektirdiğini açıkça belirtmektedir.

Hâlbuki Birleşik Metal-İş ve Nakliyat-İş sendikalarının da bildirisinde belirtildiği gibi, Ankara’ya nakil kararı “oy çokluğu” ile alınmıştır. Bu karar, DİSK Ana Tüzüğü’nün ilgili maddesine açıkça aykırıdır.

DİSK’in Ankara’ya taşınma kararının gerekçesinde, “bürokratik kurumların çoğunluğunun Ankara’da olduğu” öne sürülmüştür. Buradan soruyoruz; DİSK, 58 yıldır hangi bürokratik kurumun etkisi altında kalmıştır da şimdi Ankara gerekçe olarak gösterilmektedir?

Aldığımız bilgilere göre, Genel-İş Sendikası kendisine yeni bir bina yaptırmış ve oraya taşınmıştır. Acaba eski Ulus semtindeki binası boş kalmasın diye DİSK’e kiralanmak mı istenmektedir?

Bu nedenlerle DİSK yönetimine çağrımızdır;

DİSK Genel Merkezi’nin Ankara’ya nakledilmesi kararından derhal vazgeçiniz.

İstanbul’daki şanlı 1 Mayısların, 15-16 Haziranların, DGM direnişlerinin yapıldığı mücadele alanlarına geri dönünüz.

Bu önemli mücadelede DİSK üyesi yiğit işçilerin, sivil toplum kuruluşlarının ve emek dostlarının bu uygulamaya karşı seslerini yükselteceklerine olan inancımız tamdır."

İmzacılar şöyle:

• Adnan Onkan

• Ayfer Yıldırım

• Ahmet Ateşten

• Ahmet Kardam

• Akın Öztürk

• Ali Armağan

• Alparslan İpek

• Ali Mirzaoğlu

• Ali Raif

• Ali Topçu

• Armağan Ayfer Yılmaz

• Asım parlak

• Ayhan Dağdeviren

• Ayhan Dümen

• Aysan Umay

• Ayten Ata

• Bilgehan Oğuz

• Bülent Ecevit

• Cahit Baylav

• Celal Erdem

• Celal İnal

• Celal Kara

• Ceyhan Akkaş

• Coşkun Öztin

• Dursun Yıldırım

• Emrullah Bereket

• Emin Merih

• Erdoğan Keskin

• Ergin Yalman

• Erkan Sevinç

• Ersin Karapınar

• Ersin okur

• Esat Özbayramoğlu

• Faik Özcan

• Fevzi Karadeniz

• Gamze Aydemir

• Gönül Özkan

• Gülcan Eyüpoğlu

• Hacer Yıldırım

• Halil Güneşli

• Halit Erdem

• Hamdi Övsene

• Hasan Kadi

• Hasan Ürel

• Hüsnü Yahşi

• İbrahim Mızrak

• İbrahim Şahin

• İhsan Över

• İlhami Tükenmez

• İrfan İnceboz

• İsmail Hakkı Çavuşoğlu

• Kadir Türen

• Karabey Kalkan

• Kazım Özgenç

• Kemal Kılıçaslan

• Levent Yılmaz

• Mahmut Karakoç

• M.Ali Akyiğit

• M.Ali Kılıç

• M Ali Selçukkaya

• Mehmet Utku

• Meral Serinyel

• Muharrem İkitumur

• Mete Hüsunbeyi

• Murtaza Tuncer

• Mustafa Yalçın

• Necati Bereket

• Nehir Çetin

• Nevin Karadeniz

• Nevzat Miser

• Nilüfer Esat

• Oktay Cılık

• Oktay Yazıcıoğlu

• Önder Atay

• Öztürk Kuş

• Öztürk Şamdan

• Remzi Hızlı

• Resul Reisler

• Rıfat Codura

• Ruhi Koç

• Salih Ortaç

• Sarper Güngör

• Savaş Kocabaş

• Sedat Önal

• Selahattin Koçak

• Selma Fulat

• Süleyman Coşkun

• Süleyman Dolaşık

• Süleyman Şahin

• Serdar Gündoğdu

• Şerife Demir

• Turgut Haskan

• Turhan Ata

• Ulvi Oğuz

• Varol horoz

• Vehbi Komaç

• Yakıp Alkaya

• Yaşar Boran

• Yeter Göksu

• Yıldız Sürmeliağaoğlu

• Yılmaz Uyar

• Yusuf Süleyman Karadağ

• Yusuf Türkoğlu