105 kişinin öldüğü Bilge Sitesi davası: Eski Osmaniye Belediye Başkanına 21 yıl hapis

Maraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Osmaniye’de 105 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin de yaralandığı Bilge Sitesi’nin yıkılmasına ilişkin 8 kişinin yargılandığı davada karar çıktı.

Osmaniye 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde MHP'li eski Osmaniye Belediye Başkanı ve binanın yapıldığı 1995 yılında İmar Müdürü olan Kadir Kara ile müdürlük çalışanlarından Sevinç Ayşe Argun, Hülya İ. ve Mustafa N.'nin 'Bilinçli taksirle birden fazla insanın ölümüne veya yaralanmasına neden olma' suçundan tutuksuz yargılandığı davanın, karar duruşması yapıldı.

Duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz toplam 8 sanıkla müşteki ve sanık avukatları katıldı.

Savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuksuz sanık eski Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara’ya 21 yıl hapis cezası verdi.

Mustafa N. ve Hülya İ. beraat ederken, Mustafa İpek ve Faruk Pilge 8’er yıl, Ayşe Sevinç Argun ile tutuklu sanıklar Ayhan Gedik, Haluk Koç da 21’er yıl hapis cezası aldı.

Müşteki avukatlarından Koray Atmaca, mahkemenin eski MHP'li Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, Sevinç Ayşe Argun, Ayhan Gedik ve Haluk Koç'a "Bilinçli taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 21 yıl, müteahhitler Mustafa İpek ve Faruk Pilge’ye ise "taksirle ölüm ve yaralanmaya sebebiyet verme" suçundan 8 yıl hapis cezası verdiğini açıkladı.

Sanıklar için tutuklama kararı verildiğini de belirten avukat Atmaca, "Ceza miktarları kaybettiklerimizi geri getirmeyecek ama adalet mücadelesi veren ve depremde yakınlarını kaybedenlerin yarasına bir nebze olsa da yüreklerine bir su serpti. Bugün itibariyle tarihe bir not düşüldüğü inancındayız" diye konuştu.

"ADALETİN YERİNE GELMESİ İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPTIK"

Depremde eşini kaybeden Hülya Hınıslı, "Gülerek konuşacağım. Depremde eşimi kaybetmiştim o zaman ben yaralı kurtulmuştum. Bugüne kadar hep tedavi gördüm artık bugün iyileştim" dedi.

Depremde anne ve babasını kaybeden Defne Güngör ise "İlk defa yüzümüz güldü. Adaletin yerine gelmesi için elimizden geleni yaptık. Duruşmaların hepsine katıldık. Biz kayıp yakınları olarak kenetlenmiştik, bu karar bizi mutlu etti. Cezalılar cezasını çeksin, tabii ki onları geri getirmeyecek, kayıplarımız telafi olmayacak ama onlara karşı görevimizi yapmanın mutluluğu içerisindeyiz" şeklinde konuştu.

Müştekilerden Tuğba Ay da "Türkiye için örnek teşkil edecek. Belki ileri ki yıllarda bu makamlarda, bu mesleklerde olan insanlar daha düşünerek, araştırarak, vicdanlarını sorgulayarak, mesleklerinin gereği ve etiğini yerine getirirler" dedi.

Depremde eşini ve kızlarını kaybeden Yalçın Avşar, "Bugün varılan sonuçla bir nebze de olsa yüreğimize su serpildi. Aslında daha fazla suç ve ceza bekliyordum. Şu an sevinç ve üzüntüyü bir arada yaşıyoruz" diye konuştu.