105 tutuklamaya iddianame yok

Haber Merkezi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesi ve ardından tutuklanması ile başlayan 19 Mart siyasi darbe operasyonları devam ediyor. İBB'nin birçok birimine yönelik gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında 105 kişi tutuklandı. "İBB'yi çalışamaz hale getirmek" için yapıldığı yorumlarına neden olan operasyonların son ayağında ise İETT Genel Müdürü İrfan Demet’in de bulunduğu 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gizli tanık ve itirafçıların ifadeleriyle dalga dalga ilerleyen operasyonların ardından bir iddianame yazılabilmiş değil.

Türkiye, 19 Mart sabahına, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının "yolsuzluk" ve yerel seçimlerdeki kent uzlaşısına ilişkin "terör" iddialı iki ayrı soruşturmada İmamoğlu ile birlikte çoğunluğu İBB bürokratı ve çalışanı toplam 106 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldığı haberiyle uyandı. CHP'nin gelecek seçimlerdeki Cumhurbaşkanı adayının belirleneceği 23 Mart'taki ön seçimin tek adayı İmamoğlu, iki soruşturmanın da "şüphelisi" olarak dört günlük gözaltı sürecinin ardından aynı gün adliyeye sevk edildi.

"Yolsuzluk" soruşturmasında İmamoğlu'nun yanı sıra Beylikdüzü'nün CHP'li Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün, eski Kültür AŞ Genel Müdürü Serdal Taşkın, İBB Başkan Danışmanı ve Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, Medya AŞ Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker, Kültür AŞ Genel Müdürü Murat Abbas ve İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Buğra Gökçe'nin da arasında bulunduğu 48 kişi tutuklandı.

"Terör" soruşturmasında ise Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Reform Vakfı Direktörü Mehmet Ali Çalışkan ve İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ın tutuklanması kararlaştırıldı. Polat, daha sonra sağlık sorunları nedeniyle "ev hapsi" ile serbest bırakıldı.

DALGA DALGA BÜYÜDÜ

İçişleri Bakanlığı, İmamoğlu'nun yanı sıra Beylikdüzü Belediye Başkanı Çalık ve Şişli Belediye Başkanı Şahan'ı görevden uzaklaştırdı.

İBB'ye yönelik "yolsuzluk" soruşturması da "dalga dalga" sürdürüldü. Soruşturmanın 26 Nisan'daki ikinci dalga operasyonunda 53 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Bu kişiler arasında bulunan İBB güvenlik görevlisi Çağlar Türkmen, eski Zabıta Daire Başkanı Engin Ulusoy, Boğaziçi İmar Müdürü Elçin Karaoğlu, Kamulaştırma Müdürü Fatih Özçelik ve İmar Daire Başkanı Ramazan Gülten'in de arasında bulunduğu 18; 20 Mayıs'ta düzenlenen 3. dalga operasyonlarında gözaltına alınan 29 kişiden Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin, İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Asistanı Arzu Can, Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğünde şoför olan Çağatay Takaoğlu ve İBB Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürü Serap Karay'ın arasında bulunduğu 13'ü tutuklandı.

Soruşturmada 22-23 Mayıs'ta düzenlenen 4. dalga operasyonlarda ise gözaltı kararı çıkarılan 49 kişiden İmamoğlu'nun Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu, Koruma Müdürü Mustafa Akın, İSTAÇ Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Gökmen Togay, KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay, Raylı Sistemler Daire Başkanı Ceyhun Avşar, Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Seyfullah Demirel ve İBB Muhtarlıklar Daire Başkanı Yavuz Saltık'ın da arasında bulunduğu 25'inin tutuklanması kararlaştırıldı.

Soruşturmada, 31 Mayıs'ta düzenlenen altıncı operasyonda eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, Ağaç AŞ Genel Müdürü Ali Sukas ile ve Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Veysel Erçevik yakalandı. Söz konusu kişiler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan, etkin pişmanlıktan faydalanan şüpheliler Adem Soytekin ve Servet Yıldırım'ın iddiaları üzerine hakkında başlatılan soruşturmada 19 Haziran'da tutuklandı. Soruşturmada gözaltına alınan İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in oğlu Mustafa Keleş ile yeğeni Murat Keleş de 20 Haziran'da tutuklandı.

5 Temmuz'da düzenlenen operasyonda ise Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin, şoförü Sonkan Turan tutuklandı.

18 Temmuz'da düzenlenen operasyonda ise gözaltına alınan kişilerden Boğaziçi AŞ Genel Müdür Yardımcısı Deniz Erzincan ile satın alma personeli Ali Cüneyt Özdemir'in de aralarında bulunduğu 8 kişi tutuklandı.

SON OPERASYON İETT'YE

İktidarın hedefindeki İBB’ye yönelik yeni operasyonda, İSFALT ve İETT ihalelerine ilişkin iddialar gerekçe gösterilerek aralarında İETT Genel Müdürü İrfan Demet’in de bulunduğu 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Altı ilde düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 20 kişi gözaltına alındı.

11 BAŞKAN TUTUKLANDI

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanması ile başlayan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın tutuklanmalarıyla genişleyen CHP'li belediyelere yönelik operasyonlar 31 Mayıs 2025'te Adana'daki CHP'li bazı belediye başkanlarına kadar uzandı. Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ile birçok belediye başkan yardımcısı tutuklandı.

PİŞMANLIK'TAN 39 TAHLİYE

İBB'ye yönelik soruşturmada "Çınar", "Ladin", "Meşe", "Doğan", "Şahin", "Kartal" kod adlı gizli tanıkların iddiaları kamuoyunda eleştirilere yol açtı. "Duydum", "düşünüyorum" şeklinde ifadeler kullandıklarına dikkat çekildi. Soruşturma kapsamında 42'si tutuklu 74 kişi, savcılığa başvurarak etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade verdi. İfade veren tutuklu 42 şüpheliden 39'u tahliye edildi.

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MURAT ÇALIK İÇİN ACİL ÇAĞRI!

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Bilim Kurulu, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık hakkında kapsamlı bir tıbbi değerlendirme raporu yayımladı. TTB Bilim Kurulu Mehmet Murat Çalık’ın tutukluluk halinin derhal sonlandırılarak sağlık hizmetlerine kesintisiz erişiminin sağlanması gerektiğini bildirdi. Açıklamada, “Tutuklu yargılamanın istisna olması gerektiği, Anayasa ve insan hakları ilkeleri çerçevesinde tutuksuz yargılama yolunun açılması şarttır” ifadelerini kullandı.