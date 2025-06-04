107 gündür açlık grevinde

İlayda SORKU

Kuyu tipi hapishanelerdeki ağır tecrit koşulları ve hak ihlalleri bir kez daha gündemde. Sincan 2 No’lu Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nde tutulan siyasi tutuklu Ali Hasan Akgül, 107 gündür süresiz açlık grevinde. Akgül’ün 2 Haziran Pazartesi günü gerçekleşen duruşması, eski bir dosyayla birleştirilerek 11 Temmuz’a ertelendi. Akgül hem insani koşullara sahip bir cezaevine sevkini hem de kuyu tipi hapishanelerin tamamen kapatılmasını talep ediyor.

Akgül’ün avukatı Doğa İncesu, hem yargılamada yaşanan hukuki sorunlara hem de kuyu tipi hapishanelerdeki ağır hak ihlallerine dikkat çekti. İncesu, müvekkilinin etkin pişmanlıktan yararlanan bir kişinin beyanlarıyla tutuklandığını hatırlatarak, "İddianameye bir gizli tanık ve yine etkin pişmanlıktan faydalanan Neslihan Albayrak isimli kişinin beyanları konulmuş ama bu beyanlarla müvekkil zaten daha önceden tutuklanıp tahliye edilmişti. Yani mükerrer nitelikteki iddialar söz konusu” dedi.

Akgül’ün ilk olarak Silivri Hapishanesi’ne götürüldüğünü aktaran İncesu, “Kısa bir süre sonra da Sincan 2 No’lu YGC Kuyu Tipi Hapishanesi’ne sürgün edildi. Müvekkilin sürgün edildiği hapishane kuyu tipi bir hapishane. Kuyu tipi hapishaneler, F tipi hapishanelere göre tecridi daha da ağırlaştıran hapishanelerdir. Hücrede gardiyanla bile konuşabilmek için buton kullanmak zorunda kaldığınız hapishanelerdir. En temel insan haklarına aykırı olan, sosyal bir varlık olan insanı insandan yalıtmak üzere tasarlanan hapishanelerdir” diye konuştu.

RAPORA RAĞMEN 28 YIL

“Müvekkillerimiz burada kalmak istemediklerini, iradeleri dışında bu hapishanelere getirildiklerini söylediler ve süresiz açlık grevine başladılar” ifadeleriyle sözlerini sürdüren İncesu, Akgül’ün talebinin, kuyu tipi hapishanelerin kapatılması ve kendisinin de kuyu tipi olmayan bir hapishaneye sevk edilmesi olduğunu aktardı. Akgül’ün aynı zamanda aynı hücrede kaldığı Ufuk Keskin’in de kuyu tipi olmayan bir hapishaneye sevkini talep ettiğini belirten İncesu, “Ufuk Keskin de ağır şeker ve çölyak hastası. Ufuk Keskin’in sağlık sorunları sebebiyle ‘hapishanede tek başına kalamaz’ şeklinde raporu var ancak tam 28 yıldır kesintisiz şekilde hapishanede tutuluyor” ifadelerini kullandı.