1071 Malazgirt Spor, Hasköy Spor’u 2-0 yendi

Muş’ta, 1. Amatör Ligi A Grup’ta yer alan 1071 Malazgirt Spor, Hasköy Spor’u 2-0 mağlup etti.

Malazgirt Şehir Stadı’nda oynanan maçta, 90 dakika boyunca üstünlüğünü koruyan 1071 Malazgirt Spor, attığı 2 golle Hasköy Spor’u yenerek 3 puanın sahibi oldu.

Malazgirt spor kaptanı Mehmet Önal her iki yarıda da birer gol atarak maçın yıldızı oldu.

Şampiyonluk adayı iki takımın centilmence mücadelesi taraftarlardan alkış alırken, Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram ve Belediye Başkanı Cengiz Altın her iki kulübün soyunma odalarına giderek sporcu ve teknik heyeti tebrik etti.

Hasköy Spor Kulübü Başkanı Behçet Akçil ise maçı tribünden izleyen Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram ve Belediye Başkanı Cengiz Altın’a forma hediye ederek, gençlere verdiği desteklerden dolayı kendilerine teşekkür etti. Türeli, "Bizlere her zaman destek olan ve maçı tribünden izleyen Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram ve Belediye Başkanı Cengiz Altın başta olmak üzere destek olan herkese çok teşekkür ediyorum. Bizim tek amacımız tarihi Malazgirt ilçesinin ismini her alanda duyurmak ve 1071 Malazgirt Spor’u Bölgesel Amatör Ligi’ne (BAL) taşımaktır" diye konuştu.