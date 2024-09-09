108 milyon yurttaşın verileri çalındı, BTK Google’dan yardım istedi

Resmi kurumlarda kaydı olan 108 milyon yurttaşın ad, soyad, tc kimlik numarası, aile sıra numarası, birey sıra numarası, doğum tarihi, doğum yeri; nüfusa kayıtlı oldukları il, ilçe ve köy, medeni durum, ölüm tarihi, ikamet adresi ve cep telefonu numarasından oluşan kişisel verileri çalındı.

Verileri çalan bilgisayar korsanları, bunları “Yenilenmiş TC”, “Adres”, “GSM”, “101m” ve “GSM” (ikinci bir dosya) isimli beş farklı Google Drive dosyasında topladı.

www.freewebturkey.com'dan Ali Safa Korkut'un haberine göre verilerin çalındığını fark eden Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM), Google ile iletişime geçerek yardım talebinde bulundu.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) bünyesinde faaliyet gösteren USOM, “Bu doğrultuda, kritik öneme sahip olduğu iddia edilen bazı verilerin sisteminize başarıyla yüklendiğini önemle dikkatinize sunarız” ifadesiyle Google’a ilgili Drive dosyalarının bağlantılarını iletti ve “acil” koduyla “derhal” kaldırılmalarını istedi.

108 milyon TC kimlik numarası, 82 milyon kişinin ikamet adresi, 134 milyon GSM numarasının yer aldığı veri dosyaların toplam boyutu 42 GB.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup olmadığı fark etmeksizin, Türkiye’deki herhangi bir resmi makamda kaydı bulunan tüm yurttaşların verilerinin yer aldığı beş dosyanın toplam boyutu ise 42,18 GB.

Çalınan veriler arasında 108 milyon 571 bin 832 kişiye ait TC kimlik numarası, 82 milyon 322 bin 190 kişinin ikamet adresi ve 134 milyon 817 bin 279 cep telefonu numarası yer alıyor.

İçinde milyonlarca kişiye ait kişisel verilerin bulunduğu dosyaların formatıysa veri kaydı için tercih edilen ilk format olan XLS (Microsoft Excel) veya CSV değil. Verileri çalan bilgisayar korsanları, dosyaların boyutunun büyük olması sebebiyle onları bir veritabanı yönetim sistemi olan MySQL’in MYD ve MYI formatlarında kaydetmiş.

MySQL, bu tür büyük boyutlu veri setlerini kaldırabilecek veritabanı yönetim programlarından biri. Bu ve benzeri programlar, veritabanına aynı anda yüzbinlerce istek gönderebilme kapasitesine sahip olduğu için bu verileri işlemek isteyenler bu tür programları kullanıyor.

BTK’DEN GOOGLE’A: “İŞBİRLİĞİNİZİ RİCA EDİYORUZ”

Google’dan işbirliği yapmasını “rica eden” USOM, aynı zamanda ilgili dosyaları Drive’a yükleyen kişi veya kişilerin kullanıcı hesap kimlikleri, IP adresleri ve port numaralarını da istedi.

Şirkete USOM tarafından gönderilen 29 Temmuz ve 3 Eylül tarihli iki ayrı yazıda “Bu konudaki hızlı yanıtınız, etkilenen kullanıcıların bütünlüğünü ve güvenliğini korumak açısından büyük önem taşımaktadır” ifadeleri kullanıldı.

MLSA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMUŞTU

Free Web Turkey, kişisel verilerin çalındığını 2023 yılında da ortaya çıkarmış ve bunun üzerine İçişleri Bakanlığına dava açmıştı. Açılan davanın reddedilmesi üzerine konuyu Anayasa Mahkemesi’ne taşıyan MLSA Hukuk Birimi, verileri korumakta ihmal gösteren idarenin özel hayatın gizliliğini, ifade özgürlüğünü ve adil yargılanma hakkını ihlal ettiğini savundu

MLSA’ya göre kişisel verilerin açıkça yayınlanması bilgileri açıklanan milyonlarca kişi için büyük bir tehdit oluşturuyor.