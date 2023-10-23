108 sürücüye 212 bin 364 TL para cezası kesildi

Afyonkarahisar’da güvenlik güçleri tarafından yapılan trafik denetiminde 2 bin 282 araç kontrol edilip, 108 sürücüye 212 bin 364 TL para cezası kesildi.

Kent genelinde güvenlik güçleri araç sürücülerine yönelik trafik güvenliğinin sağlanması için denetim yaptı. Denetimde 2 bin 802 araç sürücüsünün Genel Bilgi Taraması (GBT) üzerinden ruhsat ve evrak kontrolleri yapıldı.

Yapılan denetim çerçevesinde 55 sürücüye hız sınırını aşmak, 4 sürücüye hatalı araç park etmek, 19 sürücüye muayenesiz araç kullanmak,3 sürücüye kırmızı ışık ihlali, 27 sürücüye ise diğer trafik kurallarına uymama maddelerinden ötürü cezai işlem uygulandı. Toplamda 108 araç sürücüsüne 212 bin 364 TL para cezası kesildi.