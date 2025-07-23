109 STK’den Gazze için ortak açıklama: “Kitlesel açlık yayılıyor”

Uluslararası pek çok sivil toplum örgütlerinin aralarında bulunduğu 109 kuruluş, “Gazze’de kitlesel açlığın yayıldığını” vurgulayarak, “acil ateşkes ve engelsiz yardım” talebinde bulundu. Hamas ise tüm dünyaya İsrail ve ABD Büyükelçilikleri önünde üç gün boyunca küresel protesto çağrısı yaptı.

Uluslararası Af Örgütü, Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), Oxfam ve Save The Children’ın da aralarında bulunduğu 109 sivil toplum kuruluşu, Gazze’de “kitlesel açlığın” yayılmakta olduğunu ve bölgede görev yapan meslektaşlarının açlıktan tükenmeye başladığına ilişkin ortak bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, “Doktorlar, özellikle çocuklar ve yaşlılar arasında akut yetersiz beslenme oranlarının rekor seviyelere ulaştığını bildiriyor. Akut sulu ishal gibi hastalıklar yayılıyor, pazar yerleri bomboş, atıklar yığılıyor ve yetişkinler açlık ve susuzluk nedeniyle sokaklarda bayılıyor” denildi.

“Gazze’ye yapılan yardım dağıtımlarının günde ortalama sadece 28 tırla sınırlı olduğu” belirtilen açıklamada, “bunun, iki milyondan fazla insana yardım etmek için yetersiz olduğu” vurgulandı.

“BM öncülüğündeki insani yardım sistemi başarısız olmadı; çalışması engellendi” denilen açıklamada, hükümetlerin harekete geçmek için izin beklemeyi bırakmaları gerektiği belirtildi. Açıklamada ayrıca, şu ifadelere yer verildi:

“DERHAL VE KALICI BİR ATEŞKES TALEP EDİN”

“Kararlı bir şekilde harekete geçme zamanı: Derhal ve kalıcı bir ateşkes talep edin; tüm bürokratik ve idari kısıtlamaları kaldırın; kara geçişlerinin tamamını açın; Gazze genelinde herkese erişimi sağlayın; askeri kontrol altındaki yardım dağıtım modellerini reddedin; ilkeli ve BM öncülüğünde insani yardımın yeniden tesis edilmesini sağlayın ve ilkeli, tarafsız yardım kuruluşlarını desteklemeye devam edin. Devletler kuşatmayı sona erdirmek için somut adımlar atmalı, örneğin silah ve mühimmat transferlerini durdurmalıdır.

Havadan yardım bırakmak veya kusurlu yardım anlaşmaları gibi parçalı düzenlemeler ve sembolik jestler, hareketsizliği gizleyen birer sis perdesidir. Bu tür uygulamalar, devletlerin Filistinli sivilleri koruma ve ölçekli erişimi sağlama konusundaki yasal ve ahlaki sorumluluklarının yerini alamaz. Devletler, ortada kurtarılacak kimse kalmadan önce hayatları kurtarabilir ve kurtarmalıdır.”

HAMAS’TAN “KÜRESEL PROTESTO” ÇAĞRISI

Gazze’de “kitlesel açlığın” gittikçe yayıldığını ve tehlikeli bir boyuta dönüştüğünü belirten Hamas ise yaptığı açıklamada, “Gazze'deki açlık suçunu durdurmak için dünyanın dört bir yanındaki İsrail ve Amerikan Büyükelçilikleri önünde gösteriler ve oturma eylemleri yapılması” çağrısında bulundu.

Açıklamada, “Gazze'deki kuşatma kırılıncaya ve kıtlık son bulana kadar cuma, cumartesi ve pazar günü dünyanın tüm başkentlerinde ve şehirlerinde en büyük halk hareketini gerçekleştirme çağrısında bulunuyoruz” denildi.