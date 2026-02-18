11,5 kiloluk Boncuk diyette: "Hareket etmeyi hiç sevmiyor"

Ankara’da 8 yıl önce sahiplenilen tekir cinsi kedi Boncuk, hareketsiz kalınca bedelini fazla kilolarla ödedi.

Zamanla 11,5 kiloya ulaşan Boncuk’ta, kiloya bağlı hareket kısıtlılığı ve sağlık riskleri ortaya çıktı. Bunun üzerine sahibi, Boncuk’u veteriner fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezine götürdü.

Yapılan kontrollerin ardından Boncuk için özel bir beslenme ve egzersiz programı hazırlandı. Diyet süreciyle birlikte kilo vermesi ve hareket kabiliyetinin artırılması hedeflenen obez kedi, veteriner gözetiminde zorlu bir programa başladı.

Boncuk, Veteriner Teknikeri ve Fizyoterapisti Yağmur Denli’nin kontrolünde koşu bandında yürüyor, pilates hareketleri yapıyor, denge ve engel parkurlarında çalışıyor. Amaç, hızlı değil yavaş ve sağlıklı bir kilo kaybı sağlamak.

“KONTROLLÜ KİLO VERDİRME”

Boncuk’un sürecinin kolay olmadığını belirten Denli, kedinin hareketten hoşlanmadığını vurguladı: “11,5-12 kilo civarındaki kedimiz için yeni bir sürece başladık. Yaşı ve kilosu nedeniyle kalbini yormadan, kontrollü biçimde kilo verdirmeyi hedefliyoruz.”

Egzersizlere alışmanın her canlıda farklı ilerlediğini anlatan Denli, Boncuk’un zaman zaman agresifleşebildiğini ve sürecin sabır gerektirdiğini söyledi.

KOŞU BANDI, PİLATES, DENGE ÇALIŞMASI

Uygulanan programı anlatan Denli, “Pilates yapıyoruz, koşu bandına alıyoruz, engel atlıyoruz, dengede durmaya çalışıyoruz. Rutin hareketlerinin dışına çıktığı ve diyet kontrollü beslendiği için kilo vermesi zaman alacak ama bu çok daha sağlıklı” ifadelerini kullandı.

Hızlı kilo kaybının istenmediğini vurgulayan Denli, “Hızlı kilo vermesi genel sağlığını olumsuz etkiler. Biz kontrollü şekilde metabolizmayı hızlandırıyoruz” dedi.

“MAMAYI ÇOK SEVİYOR AMA BURADA YEMİYOR”

Egzersiz sırasında Boncuk’un süreci zorlaştırdığını da anlatan Denli, “Hareket etmeyi hiç sevmiyor. Mamayı çok sevmesine rağmen burada yemeyi reddediyor. Şimdilik eski mamasıyla diyet mamasını karıştırıyoruz. Ani değişimler ve stres istemiyoruz. Zamanla alışacak” diye konuştu.

Boncuk için hedefin yaklaşık 7 kilo vermek olduğunu belirten Denli, sürecin uzun soluklu olacağını söyledi.

FAZLA KİLO CİDDİ SAĞLIK RİSKLERİ TAŞIYOR

Fazla kilonun hayvanlarda ciddi sorunlara yol açtığını vurgulayan Denli, “Kalp problemleri, organ yetmezliği, nefes darlığı, eklem sorunları ve yürüme güçlüğü gibi birçok hastalığa neden olabiliyor” dedi.

Sevimli görünümün aldatıcı olduğuna dikkat çeken Denli, “Bu bir sağlık sorunu. Hareket etmeyen kediler için oyun, diyet ve egzersiz şart. Mümkünse evde birden fazla hayvan olması, onların gün içinde daha aktif olmasını sağlıyor” ifadelerini kullandı.