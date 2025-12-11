11 Aralık 2025 Altın Fiyatları: Piyasalarda Dalgalı Seyir – Gram Altın ve Çeyrek Altında Son Durum

11 Aralık 2025 altın fiyatları güne hafif satış baskısıyla başladı. Ons altın tarafında görülen sakinleşme, iç piyasadaki talebi yavaşlatırken yatırımcıların aklında tek soru var: “Altın fiyatları neden düşüyor ve gün içinde yönünü değiştirebilir mi?” Küresel belirsizliklere rağmen fiyatlardaki dar bant hareketi, dikkatleri yeniden kritik seviyelere çekiyor.

BUGÜN ALTIN FİYATLARI AÇIKLANDI MI?

11 Aralık Perşembe sabahında altın fiyatları piyasalara yansıdı. Açıklanan ilk verilere göre gram altın 5.773 TL, çeyrek altın ise 9.530 TL satış seviyesinden işlem görüyor. Sabah saatlerinde gelen zayıf alım sinyalleri, “Gram altın ne kadar?” ve “Çeyrek altın kaç TL?” sorularını yeniden gündeme taşıdı.

Mevcut tablo, ons altındaki %0,34’lük geri çekilmenin iç piyasaya aynı oranda yansıdığını gösteriyor. Günün ilerleyen saatlerinde ABD veri akışı ve dolar/TL hareketi yön belirleyici olabilir.

ANLIK ALTIN FİYATLARI TABLOSU – 11 ARALIK 2025

Altın Türü Fiyat (TL) Değişim (%) Gram Altın 5.774,08 -0,33 Çeyrek Altın 9.530,00 -0,55 Yarım Altın 19.054,00 -0,56 Tam Altın 37.901,95 0,12 Cumhuriyet Altını 37.962,00 -0,56 22 Ayar Bilezik 5.331,34 -0,42 Ons Altın (XAU/USD) 4.215,60 -0,34

PİYASA ANALİZİ: DOLAR/TL, ONS ALTIN VE JEOPOLİTİK GELİŞMELER

11 Aralık itibarıyla ons altın 4.215 dolar seviyesindeki dar aralığını koruyor. Bu sakinlik, dolar endeksindeki yatay seyre paralel şekilde fiyatlanıyor. Fed’in bir sonraki toplantısına dair “faiz indirim takvimi” belirsizliğini koruduğu için yatırımcıların temkinli tutumu daha belirgin hale geliyor.

Dolar/TL’deki sınırlı dalgalanma ise iç piyasada ani yön değişikliklerini engelliyor. Ancak jeopolitik gündemdeki risk başlıkları, ons altının günün ikinci yarısında yeniden volatilite üretebileceğine işaret ediyor.

Kuyumcu piyasasında ise sabah saatlerinde alışların zayıf, satışların nispeten hareketli olduğu bildiriliyor. Yurt içi talebin zayıflamasında özellikle yıl sonu yaklaşırken bütçe planlamalarının etkili olduğu belirtiliyor.

GRAM ALTIN YÜKSELİR Mİ DÜŞER Mİ?

Ekonomistler, gram altında 5.750 TL seviyesinin kısa vadeli ana destek konumunda olduğunu vurguluyor. Bu seviyenin kırılması hâlinde geri çekilmenin hızlanabileceği belirtilirken, ons altındaki olası toparlanmanın ise gram altını yeniden 5.820 – 5.850 TL bandına taşıyabileceği öngörülüyor.

Orta vadede ise merkez bankalarının para politikası yönü, 2026’nın ilk çeyreği için altının seyrini belirleyecek temel unsur olarak görülüyor.

Gram altın bugün ne kadar?

→ 5.773–5.774 TL bandında işlem görüyor.

Çeyrek altın bugün kaç TL?

→ 9.530 TL satış fiyatıyla işlemde.

Altın fiyatları anlık olarak nereden takip edilir?

→ Finans platformları, bankalar ve anlık veri sağlayan altın ekranları üzerinden izlenebilir.

Altın neden yükseliyor?

→ Küresel belirsizlik, jeopolitik riskler ve doların zayıflaması fiyatları yukarı taşıyabilir.

Altın düşer mi?

→ Ons altında baskı ve güçlü dolar dönemlerinde aşağı yönlü hareket görülebilir.

Kuyumcu fiyatları ve bankadaki altın fiyatları neden farklı?

→ İşçilik, komisyon ve kurumların kendi fiyatlama politikaları bu farkı yaratır.

Ons altın ne demek?

→ Küresel altın ticaretinde kullanılan standart ağırlık ölçüsüdür; 31.10 gramdır.

22 ayar bilezik fiyatı nasıl hesaplanır?

→ Bileziğin gramı × (22 ayar saflık oranı) × güncel altın fiyatı formülüyle hesaplanır.

Altın alırken nelere dikkat edilmeli?

→ İşçilik maliyeti, sertifika, gram ağırlığı ve alış-satış makası temel kriterlerdir.

Altın yatırımı uzun vadede güvenli mi?

→ Tarihsel olarak değer koruyucu olması nedeniyle uzun vadede riskten kaçınan yatırımcılar tarafından tercih edilir.

11 Aralık 2025’in en çok değer kaybedenleri çeyrek ve yarım altın olurken, tam altındaki hafif pozitif seyir dikkat çekti. Günün geri kalanında ABD veri akışı, doların yönü ve ons altındaki hareketler kritik öneme sahip olacak. Yarın açıklanacak üretici fiyat endeksi, altın fiyatlarının haftalık yönünü belirlemede etkili olabilir.